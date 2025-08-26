قررت لجنة المسابقات تأجيل مباراة الاتحاد والتعاون في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وذلك لتعارضها مع مباراة العهد اللبناني والاتحاد في البطولة العربية (الإياب)، على أن يتم تحديد موعد المباراة في وقت لاحق.
لتعارضها مع مباراة العهد اللبناني.. لجنة المسابقات تؤجل لقاء الاتحاد والتعاون
قررت لجنة المسابقات تأجيل مباراة الاتحاد والتعاون في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وذلك لتعارضها مع مباراة العهد اللبناني والاتحاد في البطولة العربية (الإياب)، على أن يتم تحديد موعد المباراة في وقت لاحق.
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لتعارضها مع مباراة العهد اللبناني.. لجنة المسابقات تؤجل لقاء الاتحاد والتعاونصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-25
25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
11:57 PM
لتعارضها مع مباراة العهد اللبناني.. لجنة المسابقات تؤجل لقاء الاتحاد والتعاون
قررت لجنة المسابقات تأجيل مباراة الاتحاد والتعاون في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وذلك لتعارضها مع مباراة العهد اللبناني والاتحاد في البطولة العربية (الإياب)، على أن يتم تحديد موعد المباراة في وقت لاحق.
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