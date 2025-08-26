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لتعارضها مع مباراة العهد اللبناني.. لجنة المسابقات تؤجل لقاء الاتحاد والتعاون

قررت لجنة المسابقات تأجيل مباراة الاتحاد والتعاون في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وذلك لتعارضها مع مباراة العهد اللبناني والاتحاد في البطولة العربية (الإياب)، على أن يتم تحديد موعد المباراة في وقت لاحق.

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لتعارضها مع مباراة العهد اللبناني.. لجنة المسابقات تؤجل لقاء الاتحاد والتعاون
سبق

قررت لجنة المسابقات تأجيل مباراة الاتحاد والتعاون في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وذلك لتعارضها مع مباراة العهد اللبناني والاتحاد في البطولة العربية (الإياب)، على أن يتم تحديد موعد المباراة في وقت لاحق.

25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
11:57 PM

لتعارضها مع مباراة العهد اللبناني.. لجنة المسابقات تؤجل لقاء الاتحاد والتعاون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت لجنة المسابقات تأجيل مباراة الاتحاد والتعاون في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وذلك لتعارضها مع مباراة العهد اللبناني والاتحاد في البطولة العربية (الإياب)، على أن يتم تحديد موعد المباراة في وقت لاحق.

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