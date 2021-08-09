شرطة مكة تطيح بـ 3 لصوص سرقوا تجهيزات كهربائية لمرافق عامة

قُدرت قيمة المسروقات بـ 200 ألف ريال

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقّب مرتكبيها، أسفرت عن تمكّن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية الفلسطينية في العقد الرابع من العمر، ارتكبوا جرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثّلت في سرقة تجهيزات كهربائية لمرافق عامة، قُدرت بمبلغ (200,000) ريال.

وأبان أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

