شرطة مكة تطيح بـ 3 لصوص سرقوا تجهيزات كهربائية لمرافق عامة
قُدرت قيمة المسروقات بـ 200 ألف ريال
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقّب مرتكبيها، أسفرت عن تمكّن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية الفلسطينية في العقد الرابع من العمر، ارتكبوا جرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثّلت في سرقة تجهيزات كهربائية لمرافق عامة، قُدرت بمبلغ (200,000) ريال.
وأبان أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
شرطة مكة تطيح بـ 3 لصوص سرقوا تجهيزات كهربائية لمرافق عامة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-08-09
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقّب مرتكبيها، أسفرت عن تمكّن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية الفلسطينية في العقد الرابع من العمر، ارتكبوا جرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثّلت في سرقة تجهيزات كهربائية لمرافق عامة، قُدرت بمبلغ (200,000) ريال.
وأبان أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
11:30 PM
اخر تعديل
10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
04:04 AM
شرطة مكة تطيح بـ 3 لصوص سرقوا تجهيزات كهربائية لمرافق عامة
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقّب مرتكبيها، أسفرت عن تمكّن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية الفلسطينية في العقد الرابع من العمر، ارتكبوا جرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثّلت في سرقة تجهيزات كهربائية لمرافق عامة، قُدرت بمبلغ (200,000) ريال.
وأبان أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.