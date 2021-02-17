الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على المدينة المنوّرة

قال: تصحب بنشاط للرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله تعالى- تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظة الحناكية.

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.