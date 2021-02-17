قال: تصحب بنشاط للرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله تعالى- تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظة الحناكية.
وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله تعالى- تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظة الحناكية.
وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.
17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
08:48 AM
الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على المدينة المنوّرة
قال: تصحب بنشاط للرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله تعالى- تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظة الحناكية.
وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.