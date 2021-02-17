النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على المدينة المنوّرة

قال: تصحب بنشاط للرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله تعالى- تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظة الحناكية.

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على المدينة المنوّرة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله تعالى- تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظة الحناكية.

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
08:48 AM

الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على المدينة المنوّرة

قال: تصحب بنشاط للرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
1
267

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله تعالى- تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظة الحناكية.

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,178
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,558
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,914
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,549

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة