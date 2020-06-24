النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انتهاك بالغ الخطورة.. "جوتيريس" يطالب إسرائيل بالتخلي عن ضم أجزاء الضفة

شدّد على أنه سيضرّ بفرص حلّ الدولتين

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)؛ بالتخلي عن خططها لضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وشدد جوتيريس لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على أنه إذا نُفذ الضم، فإنه سيشكل انتهاكًا بالغ الخطورة للقانون الدولي، وسيضر بفرص حل الدولتين بشدة، وسيقوض احتمالات تجدد المفاوضات؛ وفقاً لـ"رويترز".

وجدد مطالبته بالقول: "أدعو الحكومة الإسرائيلية للتخلي عن خططها الخاصة بالضم".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
انتهاك بالغ الخطورة.. "جوتيريس" يطالب إسرائيل بالتخلي عن ضم أجزاء الضفة
سبق

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)؛ بالتخلي عن خططها لضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وشدد جوتيريس لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على أنه إذا نُفذ الضم، فإنه سيشكل انتهاكًا بالغ الخطورة للقانون الدولي، وسيضر بفرص حل الدولتين بشدة، وسيقوض احتمالات تجدد المفاوضات؛ وفقاً لـ"رويترز".

وجدد مطالبته بالقول: "أدعو الحكومة الإسرائيلية للتخلي عن خططها الخاصة بالضم".

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
06:09 PM

انتهاك بالغ الخطورة.. "جوتيريس" يطالب إسرائيل بالتخلي عن ضم أجزاء الضفة

شدّد على أنه سيضرّ بفرص حلّ الدولتين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
701

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)؛ بالتخلي عن خططها لضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وشدد جوتيريس لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على أنه إذا نُفذ الضم، فإنه سيشكل انتهاكًا بالغ الخطورة للقانون الدولي، وسيضر بفرص حل الدولتين بشدة، وسيقوض احتمالات تجدد المفاوضات؛ وفقاً لـ"رويترز".

وجدد مطالبته بالقول: "أدعو الحكومة الإسرائيلية للتخلي عن خططها الخاصة بالضم".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,360
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,296
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,165
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,523

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة