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"هدف": استمرار تسجيل الطلاب في "صيفي" حتى نهاية السبت المقبل

لإكسابهم قدرات أساسية تساعد في تأهيلهم وتلبية احتياجات سوق العمل

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن استمرار تسجيل الطلاب والطالبات على الفرص التدريبية في برنامج التدريب الصيفي "صيفي"، حتى نهاية يوم السبت المقبل.

وأهاب "هدف" بالطلاب والطالبات الإسراع في التسجيل والاستفادة من فترة الصيف بالالتحاق بالفرص التي عرضتها منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية الأخرى، وذلك من خلال الرابط:http://saifi.hrdf.org.sa، التي ستمكنهم من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة التي يتطلبها سوق العمل.

وأبان "هدف" أن تنفيذ برنامج التدريب الصيفي "صيفي" سيبدأ في الرابع من ذي القعدة الموافق للسابع من يوليو، وينتهي في 29 ذو القعدة الموافق للأول من أغسطس.

ويأتي تنفيذ برنامج التدريب الصيفي "صيفي"، بناءً على الأمر السامي الكريم، وقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المُنظم لعمليات التنفيذ، الذي يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملاً فأكثر بقبول نسبة من الطلبة والطالبات؛ بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.

ويتركز دور الصندوق في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وكذلك القيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسية "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب".

وأعدّ "هدف" دليلاً إرشادياً للمنشآت على الموقع الإلكتروني لـ"صيفي" لشرح كيفية المشاركة في البرنامج؛ حيث يقدم البرنامج فرصاً تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة؛ وذلك بهدف إكسابهم القدرات الأساسية لتساعد في تأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف": استمرار تسجيل الطلاب في "صيفي" حتى نهاية السبت المقبل
سبق

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن استمرار تسجيل الطلاب والطالبات على الفرص التدريبية في برنامج التدريب الصيفي "صيفي"، حتى نهاية يوم السبت المقبل.

وأهاب "هدف" بالطلاب والطالبات الإسراع في التسجيل والاستفادة من فترة الصيف بالالتحاق بالفرص التي عرضتها منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية الأخرى، وذلك من خلال الرابط:http://saifi.hrdf.org.sa، التي ستمكنهم من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة التي يتطلبها سوق العمل.

وأبان "هدف" أن تنفيذ برنامج التدريب الصيفي "صيفي" سيبدأ في الرابع من ذي القعدة الموافق للسابع من يوليو، وينتهي في 29 ذو القعدة الموافق للأول من أغسطس.

ويأتي تنفيذ برنامج التدريب الصيفي "صيفي"، بناءً على الأمر السامي الكريم، وقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المُنظم لعمليات التنفيذ، الذي يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملاً فأكثر بقبول نسبة من الطلبة والطالبات؛ بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.

ويتركز دور الصندوق في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وكذلك القيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسية "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب".

وأعدّ "هدف" دليلاً إرشادياً للمنشآت على الموقع الإلكتروني لـ"صيفي" لشرح كيفية المشاركة في البرنامج؛ حيث يقدم البرنامج فرصاً تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة؛ وذلك بهدف إكسابهم القدرات الأساسية لتساعد في تأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
12:46 PM

"هدف": استمرار تسجيل الطلاب في "صيفي" حتى نهاية السبت المقبل

لإكسابهم قدرات أساسية تساعد في تأهيلهم وتلبية احتياجات سوق العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن استمرار تسجيل الطلاب والطالبات على الفرص التدريبية في برنامج التدريب الصيفي "صيفي"، حتى نهاية يوم السبت المقبل.

وأهاب "هدف" بالطلاب والطالبات الإسراع في التسجيل والاستفادة من فترة الصيف بالالتحاق بالفرص التي عرضتها منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية الأخرى، وذلك من خلال الرابط:http://saifi.hrdf.org.sa، التي ستمكنهم من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة التي يتطلبها سوق العمل.

وأبان "هدف" أن تنفيذ برنامج التدريب الصيفي "صيفي" سيبدأ في الرابع من ذي القعدة الموافق للسابع من يوليو، وينتهي في 29 ذو القعدة الموافق للأول من أغسطس.

ويأتي تنفيذ برنامج التدريب الصيفي "صيفي"، بناءً على الأمر السامي الكريم، وقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المُنظم لعمليات التنفيذ، الذي يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملاً فأكثر بقبول نسبة من الطلبة والطالبات؛ بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.

ويتركز دور الصندوق في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وكذلك القيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسية "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب".

وأعدّ "هدف" دليلاً إرشادياً للمنشآت على الموقع الإلكتروني لـ"صيفي" لشرح كيفية المشاركة في البرنامج؛ حيث يقدم البرنامج فرصاً تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة؛ وذلك بهدف إكسابهم القدرات الأساسية لتساعد في تأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

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