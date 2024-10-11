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"كورونا" يتراجع في كوريا الجنوبية.. والسلطات تخفف التباعد الاجتماعي

"نيونج هو" حذر من الوباء المضاعف

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية اليوم (الأحد)، أنها ستخفف بعض القواعد بشأن التباعد الاجتماعي اعتبارًا من غد؛ مما يسمح بإعادة فتح الملاهي الليلية والجماهير لحضور الأحداث الرياضية، بعد انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الأسابيع الأخيرة.

وقال رئيس الوزراء تشونغ سي كيون: "سنخفض مستوى التباعد الاجتماعي على مستوى البلاد، لكننا نحافظ على الضوابط على عوامل الخطر؛ مثل صناعة المبيعات من الباب إلى الباب"؛ وفقًا لـ"رويترز".

من جانبه، حذر وزير الصحة بارك نيونج هو، من التراخي؛ لافتًا إلى أن البلاد لا تزال تواجه مخاطر ما أسماه "الوباء المضاعف" للفيروس وإنفلونزا الشتاء الموسمية.

من جهتها، بيّنت الحكومة أن الأنشطة عالية الخطورة مثل أعمال البيع من الباب إلى الباب والتجمعات الدينية الصغيرة لا تزال محظورة، مع قيود جديدة على الضيوف والمباعدة بين الأماكن الليلية والأماكن الرياضية المغلقة في منطقة سيول المكتظة بالسكان.

وتراجعت الإصابات اليومية إلى حد كبير في نطاق من رقمين في الأسبوعين الماضيين، انخفاضًا من 440 أثناء تفشي المرض في كنيسة وتجمع سياسي في أغسطس؛ مما أدى إلى قمع التجمعات وبعض الشركات.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يتراجع في كوريا الجنوبية.. والسلطات تخفف التباعد الاجتماعي
سبق

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية اليوم (الأحد)، أنها ستخفف بعض القواعد بشأن التباعد الاجتماعي اعتبارًا من غد؛ مما يسمح بإعادة فتح الملاهي الليلية والجماهير لحضور الأحداث الرياضية، بعد انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الأسابيع الأخيرة.

وقال رئيس الوزراء تشونغ سي كيون: "سنخفض مستوى التباعد الاجتماعي على مستوى البلاد، لكننا نحافظ على الضوابط على عوامل الخطر؛ مثل صناعة المبيعات من الباب إلى الباب"؛ وفقًا لـ"رويترز".

من جانبه، حذر وزير الصحة بارك نيونج هو، من التراخي؛ لافتًا إلى أن البلاد لا تزال تواجه مخاطر ما أسماه "الوباء المضاعف" للفيروس وإنفلونزا الشتاء الموسمية.

من جهتها، بيّنت الحكومة أن الأنشطة عالية الخطورة مثل أعمال البيع من الباب إلى الباب والتجمعات الدينية الصغيرة لا تزال محظورة، مع قيود جديدة على الضيوف والمباعدة بين الأماكن الليلية والأماكن الرياضية المغلقة في منطقة سيول المكتظة بالسكان.

وتراجعت الإصابات اليومية إلى حد كبير في نطاق من رقمين في الأسبوعين الماضيين، انخفاضًا من 440 أثناء تفشي المرض في كنيسة وتجمع سياسي في أغسطس؛ مما أدى إلى قمع التجمعات وبعض الشركات.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
03:12 PM

"كورونا" يتراجع في كوريا الجنوبية.. والسلطات تخفف التباعد الاجتماعي

"نيونج هو" حذر من الوباء المضاعف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية اليوم (الأحد)، أنها ستخفف بعض القواعد بشأن التباعد الاجتماعي اعتبارًا من غد؛ مما يسمح بإعادة فتح الملاهي الليلية والجماهير لحضور الأحداث الرياضية، بعد انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الأسابيع الأخيرة.

وقال رئيس الوزراء تشونغ سي كيون: "سنخفض مستوى التباعد الاجتماعي على مستوى البلاد، لكننا نحافظ على الضوابط على عوامل الخطر؛ مثل صناعة المبيعات من الباب إلى الباب"؛ وفقًا لـ"رويترز".

من جانبه، حذر وزير الصحة بارك نيونج هو، من التراخي؛ لافتًا إلى أن البلاد لا تزال تواجه مخاطر ما أسماه "الوباء المضاعف" للفيروس وإنفلونزا الشتاء الموسمية.

من جهتها، بيّنت الحكومة أن الأنشطة عالية الخطورة مثل أعمال البيع من الباب إلى الباب والتجمعات الدينية الصغيرة لا تزال محظورة، مع قيود جديدة على الضيوف والمباعدة بين الأماكن الليلية والأماكن الرياضية المغلقة في منطقة سيول المكتظة بالسكان.

وتراجعت الإصابات اليومية إلى حد كبير في نطاق من رقمين في الأسبوعين الماضيين، انخفاضًا من 440 أثناء تفشي المرض في كنيسة وتجمع سياسي في أغسطس؛ مما أدى إلى قمع التجمعات وبعض الشركات.

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