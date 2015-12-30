لجنة الانضباط والأخلاق تغرم رئيس النصر.. و"شهراني" ضمك

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، غرامة مالية على رئيس نادي النصر صفوان السويكت، قدرها ألف ريال، وذلك لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة، خلال مباراة فريقه أمام ضمك "الدورية" حسب ما ورد في تقرير المراقب الصحي الوارد للجنة.

وشملت الغرامة المالية مسؤول نادي العين توماس ستارتوس، بالإضافة لمسؤول فريق ضمك حسن الشهراني لنفس السبب وبذات العقوبة.

الجدير بالذكر أن جميع القرارات غير قابلة للاستئناف.