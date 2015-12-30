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لجنة الانضباط والأخلاق تغرم رئيس النصر.. و"شهراني" ضمك

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، غرامة مالية على رئيس نادي النصر صفوان السويكت، قدرها ألف ريال، وذلك لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة، خلال مباراة فريقه أمام ضمك "الدورية" حسب ما ورد في تقرير المراقب الصحي الوارد للجنة.

وشملت الغرامة المالية مسؤول نادي العين توماس ستارتوس، بالإضافة لمسؤول فريق ضمك حسن الشهراني لنفس السبب وبذات العقوبة.
الجدير بالذكر أن جميع القرارات غير قابلة للاستئناف.

لجنة الانضباط والأخلاق رئيس نادي النصر صفوان السويكت

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لجنة الانضباط والأخلاق تغرم رئيس النصر.. و"شهراني" ضمك
سبق

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، غرامة مالية على رئيس نادي النصر صفوان السويكت، قدرها ألف ريال، وذلك لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة، خلال مباراة فريقه أمام ضمك "الدورية" حسب ما ورد في تقرير المراقب الصحي الوارد للجنة.

وشملت الغرامة المالية مسؤول نادي العين توماس ستارتوس، بالإضافة لمسؤول فريق ضمك حسن الشهراني لنفس السبب وبذات العقوبة.
الجدير بالذكر أن جميع القرارات غير قابلة للاستئناف.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
06:07 PM

لجنة الانضباط والأخلاق تغرم رئيس النصر.. و"شهراني" ضمك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، غرامة مالية على رئيس نادي النصر صفوان السويكت، قدرها ألف ريال، وذلك لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة، خلال مباراة فريقه أمام ضمك "الدورية" حسب ما ورد في تقرير المراقب الصحي الوارد للجنة.

وشملت الغرامة المالية مسؤول نادي العين توماس ستارتوس، بالإضافة لمسؤول فريق ضمك حسن الشهراني لنفس السبب وبذات العقوبة.
الجدير بالذكر أن جميع القرارات غير قابلة للاستئناف.

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