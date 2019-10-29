مفتي لبنان: استقالة "الحريري" صدمة إيجابية لإيجاد حلول لأزمات المواطنين

دعا إلى الحفاظ على استقرار البلاد وأمنها

قال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، اليوم (الثلاثاء): "إن استقالة الرئيس سعد الحريري من رئاسة الوزراء تشكل صدمة إيجابية لكل المسؤولين واللبنانيين من أجل التفاهم على حلول إنقاذية تخرج البلاد من المآزق والأزمات التي يعانيها المواطنون".

وأعرب "دريان" خلال زيارته ولقائه مع "الحريري"، عن تضامنه معه "في موقفه الوطني الكبير الذي عبّر عنه في استقالته".

ولفت المفتي إلى أن الاستقالة تضع جميع المسؤولين أمام مسؤولياتهم التاريخية والوطنية، داعيًا إلى الحفاظ على استقرار لبنان وأمنه وكرامة اللبنانيين في عيشهم الكريم.