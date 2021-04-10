استكمل الدفاع المدني الاختبارات التجريبية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر على الهواتف المتنقلة في حالات الطوارئ بمنطقة الرياض، وستعمل التجربة غداً الأحد في منطقة مكة المكرمة، والاثنين في المنطقة الشرقية.
بالفيديو.. الدفاع المدني يستكمل الاختبارات التجريبية لمنصة الإنذار المبكر على الهواتف المتنقلة بالرياض
غداً الأحد في منطقة مكة والاثنين بالشرقية
استكمل الدفاع المدني الاختبارات التجريبية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر على الهواتف المتنقلة في حالات الطوارئ بمنطقة الرياض، وستعمل التجربة غداً الأحد في منطقة مكة المكرمة، والاثنين في المنطقة الشرقية.
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بالفيديو.. الدفاع المدني يستكمل الاختبارات التجريبية لمنصة الإنذار المبكر على الهواتف المتنقلة بالرياضصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-10
استكمل الدفاع المدني الاختبارات التجريبية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر على الهواتف المتنقلة في حالات الطوارئ بمنطقة الرياض، وستعمل التجربة غداً الأحد في منطقة مكة المكرمة، والاثنين في المنطقة الشرقية.
10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442
04:38 PM
بالفيديو.. الدفاع المدني يستكمل الاختبارات التجريبية لمنصة الإنذار المبكر على الهواتف المتنقلة بالرياض
غداً الأحد في منطقة مكة والاثنين بالشرقية
استكمل الدفاع المدني الاختبارات التجريبية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر على الهواتف المتنقلة في حالات الطوارئ بمنطقة الرياض، وستعمل التجربة غداً الأحد في منطقة مكة المكرمة، والاثنين في المنطقة الشرقية.
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