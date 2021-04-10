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بالفيديو.. الدفاع المدني يستكمل الاختبارات التجريبية لمنصة الإنذار المبكر على الهواتف المتنقلة بالرياض

غداً الأحد في منطقة مكة والاثنين بالشرقية

استكمل الدفاع المدني الاختبارات التجريبية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر على الهواتف المتنقلة في حالات الطوارئ بمنطقة الرياض، وستعمل التجربة غداً الأحد في منطقة مكة المكرمة، والاثنين في المنطقة الشرقية.

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بالفيديو.. الدفاع المدني يستكمل الاختبارات التجريبية لمنصة الإنذار المبكر على الهواتف المتنقلة بالرياض
سبق

استكمل الدفاع المدني الاختبارات التجريبية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر على الهواتف المتنقلة في حالات الطوارئ بمنطقة الرياض، وستعمل التجربة غداً الأحد في منطقة مكة المكرمة، والاثنين في المنطقة الشرقية.

10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442
04:38 PM

بالفيديو.. الدفاع المدني يستكمل الاختبارات التجريبية لمنصة الإنذار المبكر على الهواتف المتنقلة بالرياض

غداً الأحد في منطقة مكة والاثنين بالشرقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استكمل الدفاع المدني الاختبارات التجريبية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر على الهواتف المتنقلة في حالات الطوارئ بمنطقة الرياض، وستعمل التجربة غداً الأحد في منطقة مكة المكرمة، والاثنين في المنطقة الشرقية.

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