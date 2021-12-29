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"هيونداي" تنوي التوقف عن إنتاج محركات وقود جديدة

ستكتفي بتطوير المحركات الكهربائية فقط

توقعت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية المتخصصة في صناعة السيارات، تنوي أن تتوقف عن إنتاج محركات الوقود الجديدة، وستكتفي بتطوير المحركات الكهربائية فقط.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "هيونداي" أغلقت وحدة تصميم محركات الوقود بمركز أبحاثها المتخصص، خلال شهر ديسمبر الجاري.

وستُبقِي هيونداي العاملين الموجودين في المركز لتحسين المحركات الحالية؛ فيما سينتقل البقية إلى الأعمال المتعلقة بالمركبات الكهربائية.

وحوّلت الشركة الكورية أيضًا، مركز تطوير مجموعة نقل الحركة لمرفقٍ لاختبار السيارات الكهربائية، ومركز لتطوير الأداء مخصص للسيارات الكهربائية أيضًا، وأنشأت مركزًا جديدًا لتطوير بطاريات السيارات الكهربائية.

وقال رئيس الأبحاث الجديد في هيونداي، بارك تشونج كوك، في رسالة بالبريد الإلكتروني: إن السيارات الكهربائية "أمر لا مفر منه"، وسيساعد هذا التحول في إنتاج سيارات كهربائية "تهيمن على السوق المستقبلية".

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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"هيونداي" تنوي التوقف عن إنتاج محركات وقود جديدة
سبق

توقعت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية المتخصصة في صناعة السيارات، تنوي أن تتوقف عن إنتاج محركات الوقود الجديدة، وستكتفي بتطوير المحركات الكهربائية فقط.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "هيونداي" أغلقت وحدة تصميم محركات الوقود بمركز أبحاثها المتخصص، خلال شهر ديسمبر الجاري.

وستُبقِي هيونداي العاملين الموجودين في المركز لتحسين المحركات الحالية؛ فيما سينتقل البقية إلى الأعمال المتعلقة بالمركبات الكهربائية.

وحوّلت الشركة الكورية أيضًا، مركز تطوير مجموعة نقل الحركة لمرفقٍ لاختبار السيارات الكهربائية، ومركز لتطوير الأداء مخصص للسيارات الكهربائية أيضًا، وأنشأت مركزًا جديدًا لتطوير بطاريات السيارات الكهربائية.

وقال رئيس الأبحاث الجديد في هيونداي، بارك تشونج كوك، في رسالة بالبريد الإلكتروني: إن السيارات الكهربائية "أمر لا مفر منه"، وسيساعد هذا التحول في إنتاج سيارات كهربائية "تهيمن على السوق المستقبلية".

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
10:49 AM

"هيونداي" تنوي التوقف عن إنتاج محركات وقود جديدة

ستكتفي بتطوير المحركات الكهربائية فقط

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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توقعت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية المتخصصة في صناعة السيارات، تنوي أن تتوقف عن إنتاج محركات الوقود الجديدة، وستكتفي بتطوير المحركات الكهربائية فقط.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "هيونداي" أغلقت وحدة تصميم محركات الوقود بمركز أبحاثها المتخصص، خلال شهر ديسمبر الجاري.

وستُبقِي هيونداي العاملين الموجودين في المركز لتحسين المحركات الحالية؛ فيما سينتقل البقية إلى الأعمال المتعلقة بالمركبات الكهربائية.

وحوّلت الشركة الكورية أيضًا، مركز تطوير مجموعة نقل الحركة لمرفقٍ لاختبار السيارات الكهربائية، ومركز لتطوير الأداء مخصص للسيارات الكهربائية أيضًا، وأنشأت مركزًا جديدًا لتطوير بطاريات السيارات الكهربائية.

وقال رئيس الأبحاث الجديد في هيونداي، بارك تشونج كوك، في رسالة بالبريد الإلكتروني: إن السيارات الكهربائية "أمر لا مفر منه"، وسيساعد هذا التحول في إنتاج سيارات كهربائية "تهيمن على السوق المستقبلية".

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