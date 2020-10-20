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"الصحة": تسجيل 385 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 375 خلال الـ24 ساعة الماضية

مدير "الصحة العالمية": المملكة طبّقت إجراءات قوية لاستئناف العمرة

قال: ممتنون لمبادرة #السعودية بتسريع توفير أدوات مكافحة #كورونا

قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم، إن #المملكة طبّقت إجراءات قوية لاستئناف العمرة.

وأضاف: ممتنون لمبادرة #السعودية بتسريع توفير أدوات مكافحة #كورونا.

وقبل أيام أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، عن امتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي، إثر تعهد المملكة بتقديم مساعدة مالية لدعم جهود المنظمة في التصدّي لفيروس كورونا المستجد.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "شكراً للمملكة العربية السعودية لمساهمتها الإضافية بقيمة 90 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية ولمساعدتنا في الاستجابة معاً للمخاطر الإنسانية الناجمة عن جائحة كورونا وتعزيز دعمنا للبلدان ذات الأنظمة الصحية الهشة".

وكان غيبريسوس قد غرّد سابقاً حين قامت السعودية بدعم المنظمة بداية الجائحة: "أعبّر عن امتناني الشديد لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي، لتقديمهم دعماً مالياً قدره 10 ملايين دولار أميركي لمنظمة الصحة العالمية لاتخاذ التدابير العاجلة، للحد من انتشار كوفيد-19 ودعم البلدان ذات الأنظمة الصحية الضعيفة".

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين كان قد وجّه في مارس الماضي، بتقديم دعم مالي قدره 10 ملايين دولار أميركي لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة الفيروس المستجد، استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته المنظمة لجميع الدول، والرامي إلى تكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار كورونا.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير "الصحة العالمية": المملكة طبّقت إجراءات قوية لاستئناف العمرة
سبق

قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم، إن #المملكة طبّقت إجراءات قوية لاستئناف العمرة.

وأضاف: ممتنون لمبادرة #السعودية بتسريع توفير أدوات مكافحة #كورونا.

وقبل أيام أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، عن امتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي، إثر تعهد المملكة بتقديم مساعدة مالية لدعم جهود المنظمة في التصدّي لفيروس كورونا المستجد.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "شكراً للمملكة العربية السعودية لمساهمتها الإضافية بقيمة 90 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية ولمساعدتنا في الاستجابة معاً للمخاطر الإنسانية الناجمة عن جائحة كورونا وتعزيز دعمنا للبلدان ذات الأنظمة الصحية الهشة".

وكان غيبريسوس قد غرّد سابقاً حين قامت السعودية بدعم المنظمة بداية الجائحة: "أعبّر عن امتناني الشديد لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي، لتقديمهم دعماً مالياً قدره 10 ملايين دولار أميركي لمنظمة الصحة العالمية لاتخاذ التدابير العاجلة، للحد من انتشار كوفيد-19 ودعم البلدان ذات الأنظمة الصحية الضعيفة".

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين كان قد وجّه في مارس الماضي، بتقديم دعم مالي قدره 10 ملايين دولار أميركي لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة الفيروس المستجد، استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته المنظمة لجميع الدول، والرامي إلى تكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار كورونا.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
01:19 PM
اخر تعديل
20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
03:44 PM

مدير "الصحة العالمية": المملكة طبّقت إجراءات قوية لاستئناف العمرة

قال: ممتنون لمبادرة #السعودية بتسريع توفير أدوات مكافحة #كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم، إن #المملكة طبّقت إجراءات قوية لاستئناف العمرة.

وأضاف: ممتنون لمبادرة #السعودية بتسريع توفير أدوات مكافحة #كورونا.

وقبل أيام أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، عن امتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي، إثر تعهد المملكة بتقديم مساعدة مالية لدعم جهود المنظمة في التصدّي لفيروس كورونا المستجد.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "شكراً للمملكة العربية السعودية لمساهمتها الإضافية بقيمة 90 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية ولمساعدتنا في الاستجابة معاً للمخاطر الإنسانية الناجمة عن جائحة كورونا وتعزيز دعمنا للبلدان ذات الأنظمة الصحية الهشة".

وكان غيبريسوس قد غرّد سابقاً حين قامت السعودية بدعم المنظمة بداية الجائحة: "أعبّر عن امتناني الشديد لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي، لتقديمهم دعماً مالياً قدره 10 ملايين دولار أميركي لمنظمة الصحة العالمية لاتخاذ التدابير العاجلة، للحد من انتشار كوفيد-19 ودعم البلدان ذات الأنظمة الصحية الضعيفة".

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين كان قد وجّه في مارس الماضي، بتقديم دعم مالي قدره 10 ملايين دولار أميركي لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة الفيروس المستجد، استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته المنظمة لجميع الدول، والرامي إلى تكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار كورونا.

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