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بريطانيا: معدل التضخم يسجل أدنى مستوى له منذ 2016م

على خلفية تسبّب جائحة "كورونا" في تراجع أسعار النفط العالمية

سجل معدل التضخم الاقتصادي في بريطانيا، في إبريل من هذا العام 2020م، أدنى مستوياته منذ أغسطس من العام 2016م، حيث تسببت جائحة كورونا في تراجع أسعار النفط العالمية، ودفعت شركات بيع الملابس البريطانية لخفض أسعارها في حين هبطت أيضاً أسعار الكهرباء.

وكشفت بيانات رسمية، نشرها بنك إنجلترا المركزي اليوم، أن مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض إلى نسبة 0.8% على أساس سنوي في أبريل من هذا العام 2020م، مقارنة بنسبة 1.5% في مارس.

وتراجعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% في ذات الشهر، كما أنه من المتوقع انخفاض معدل تضخم الاقتصاد البريطاني إلى أقل من نسبة 1% خلال الشهور القليلة القادمة.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا: معدل التضخم يسجل أدنى مستوى له منذ 2016م
سبق

سجل معدل التضخم الاقتصادي في بريطانيا، في إبريل من هذا العام 2020م، أدنى مستوياته منذ أغسطس من العام 2016م، حيث تسببت جائحة كورونا في تراجع أسعار النفط العالمية، ودفعت شركات بيع الملابس البريطانية لخفض أسعارها في حين هبطت أيضاً أسعار الكهرباء.

وكشفت بيانات رسمية، نشرها بنك إنجلترا المركزي اليوم، أن مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض إلى نسبة 0.8% على أساس سنوي في أبريل من هذا العام 2020م، مقارنة بنسبة 1.5% في مارس.

وتراجعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% في ذات الشهر، كما أنه من المتوقع انخفاض معدل تضخم الاقتصاد البريطاني إلى أقل من نسبة 1% خلال الشهور القليلة القادمة.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
02:41 PM

بريطانيا: معدل التضخم يسجل أدنى مستوى له منذ 2016م

على خلفية تسبّب جائحة "كورونا" في تراجع أسعار النفط العالمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل معدل التضخم الاقتصادي في بريطانيا، في إبريل من هذا العام 2020م، أدنى مستوياته منذ أغسطس من العام 2016م، حيث تسببت جائحة كورونا في تراجع أسعار النفط العالمية، ودفعت شركات بيع الملابس البريطانية لخفض أسعارها في حين هبطت أيضاً أسعار الكهرباء.

وكشفت بيانات رسمية، نشرها بنك إنجلترا المركزي اليوم، أن مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض إلى نسبة 0.8% على أساس سنوي في أبريل من هذا العام 2020م، مقارنة بنسبة 1.5% في مارس.

وتراجعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% في ذات الشهر، كما أنه من المتوقع انخفاض معدل تضخم الاقتصاد البريطاني إلى أقل من نسبة 1% خلال الشهور القليلة القادمة.

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