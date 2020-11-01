ناشدت جمعية عون للبحث والإنقاذ، وجمعية الزهايمر البحث عن مفقود بحرة متعب البقمي 70 سنة، والذي يعاني من بعض الأمراض المزمنة، كالزهايمر والسكر، وتأمل الجمعية ممن يشاهده، أو يملك أي معلومات الاتصال بالأرقام: 0536282475 او 0555090101، أو التبيلغ لأقرب مركز شرطة، سائلين الله أن يحفظ المفقود ويرده إلى أهله سالمًا. ووفقًا للاتفاقية المبرمة بين الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر وجمعية عون للبحث والإنقاذ فإنها تناشد بالتعاون والتبليغ عن المفقود، إنطلاقا من الموقف الإنساني. وتعد جمعية عون للبحث والإنقاذ إحدى الجمعيات المتخصصة في أحد المجالات الجديدة على المجتمع، وهو البحث عن المفقودين في الصحراء، مما يضعنا أمام تحدٍ لإثبات الجاهزية والقدرة على الاستجابة السريعة باحترافية ومهنية عالية.

جدة..."عون" و"الزهايمر" تناشدان بالبحث عن "البقمي" مفقود بحرة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-01 ناشدت جمعية عون للبحث والإنقاذ، وجمعية الزهايمر البحث عن مفقود بحرة متعب البقمي 70 سنة، والذي يعاني من بعض الأمراض المزمنة، كالزهايمر والسكر، وتأمل الجمعية ممن يشاهده، أو يملك أي معلومات الاتصال بالأرقام: 0536282475 او 0555090101، أو التبيلغ لأقرب مركز شرطة، سائلين الله أن يحفظ المفقود ويرده إلى أهله سالمًا.



ووفقًا للاتفاقية المبرمة بين الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر وجمعية عون للبحث والإنقاذ فإنها تناشد بالتعاون والتبليغ عن المفقود، إنطلاقا من الموقف الإنساني.



وتعد جمعية عون للبحث والإنقاذ إحدى الجمعيات المتخصصة في أحد المجالات الجديدة على المجتمع، وهو البحث عن المفقودين في الصحراء، مما يضعنا أمام تحدٍ لإثبات الجاهزية والقدرة على الاستجابة السريعة باحترافية ومهنية عالية.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442 03:38 PM

جدة..."عون" و"الزهايمر" تناشدان بالبحث عن "البقمي" مفقود بحرة يبلغ من العمر 70 عامًا ويعاني من بعض الأمراض المزمنة





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ناشدت جمعية عون للبحث والإنقاذ، وجمعية الزهايمر البحث عن مفقود بحرة متعب البقمي 70 سنة، والذي يعاني من بعض الأمراض المزمنة، كالزهايمر والسكر، وتأمل الجمعية ممن يشاهده، أو يملك أي معلومات الاتصال بالأرقام: 0536282475 او 0555090101، أو التبيلغ لأقرب مركز شرطة، سائلين الله أن يحفظ المفقود ويرده إلى أهله سالمًا.



ووفقًا للاتفاقية المبرمة بين الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر وجمعية عون للبحث والإنقاذ فإنها تناشد بالتعاون والتبليغ عن المفقود، إنطلاقا من الموقف الإنساني.



وتعد جمعية عون للبحث والإنقاذ إحدى الجمعيات المتخصصة في أحد المجالات الجديدة على المجتمع، وهو البحث عن المفقودين في الصحراء، مما يضعنا أمام تحدٍ لإثبات الجاهزية والقدرة على الاستجابة السريعة باحترافية ومهنية عالية.