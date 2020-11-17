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قوات البادية الأردنية تُنقذ 4 سعوديين جرفتهم سيول وادي راجل الأزرق

تم إسعافهم بمشاركة مجموعة من الأهالي بعد بلاغ لسرايا الهجانة

أنقذت قوات البادية الأردنية عدداً من السعوديين الذين جرفهم السيل في منطقة وادي راجل الأزرق قبل أن يتم إسعافهم وإعادتهم إلى السعودية.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بالسفارة السعودية لدى الأردن عبدالسلام العنزي؛ أن قوات البادية الأردنية ومجموعة من الأهالي أنقذوا 4 مواطنين سعوديين تم إسعافهم في أقرب مركز صحي.

وقال العنزي؛ على حسابه الرسمي في "تويتر"، فجر اليوم الأحد، "شهامة أشقائنا الأردنيين لا تتوقف وليس لها حدود، تم إنقاذ ٤ مواطنين سعوديين، اليوم، من قِبل قوات البادية الأردنية ومجموعة من الأهالي، بعد أن جرفهم سيل بجانب طريق الأزرق، وتم إسعافهم لأقرب مركز صحي وعادوا إلى المملكة، وهم بخير الآن والحمد لله على سلامتهم.. السعودية والأردن بلد واحد".

من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني لوسائل الإعلام الأردنية، إن بلاغاً ورد لوحدة سرايا الهجانة التابعة لقيادة شرطة البادية الملكية حول محاصرة 4 أشخاص من جنسية عربية داخل مركبتهم التي انقلبت من جرّاء ارتفاع منسوب المياه في منطقة وادي راجل الأزرق؛ ليتم التحرك للمكان وتم إنقاذ الأشخاص الأربعة رغم خطورة المكان ووعورته وهم بصحة جيدة.

قوات البادية الأردنية إنقاذ وادي راجل الأزرق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قوات البادية الأردنية تُنقذ 4 سعوديين جرفتهم سيول وادي راجل الأزرق
سبق

أنقذت قوات البادية الأردنية عدداً من السعوديين الذين جرفهم السيل في منطقة وادي راجل الأزرق قبل أن يتم إسعافهم وإعادتهم إلى السعودية.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بالسفارة السعودية لدى الأردن عبدالسلام العنزي؛ أن قوات البادية الأردنية ومجموعة من الأهالي أنقذوا 4 مواطنين سعوديين تم إسعافهم في أقرب مركز صحي.

وقال العنزي؛ على حسابه الرسمي في "تويتر"، فجر اليوم الأحد، "شهامة أشقائنا الأردنيين لا تتوقف وليس لها حدود، تم إنقاذ ٤ مواطنين سعوديين، اليوم، من قِبل قوات البادية الأردنية ومجموعة من الأهالي، بعد أن جرفهم سيل بجانب طريق الأزرق، وتم إسعافهم لأقرب مركز صحي وعادوا إلى المملكة، وهم بخير الآن والحمد لله على سلامتهم.. السعودية والأردن بلد واحد".

من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني لوسائل الإعلام الأردنية، إن بلاغاً ورد لوحدة سرايا الهجانة التابعة لقيادة شرطة البادية الملكية حول محاصرة 4 أشخاص من جنسية عربية داخل مركبتهم التي انقلبت من جرّاء ارتفاع منسوب المياه في منطقة وادي راجل الأزرق؛ ليتم التحرك للمكان وتم إنقاذ الأشخاص الأربعة رغم خطورة المكان ووعورته وهم بصحة جيدة.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
08:31 AM

قوات البادية الأردنية تُنقذ 4 سعوديين جرفتهم سيول وادي راجل الأزرق

تم إسعافهم بمشاركة مجموعة من الأهالي بعد بلاغ لسرايا الهجانة

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خالد علي - الرياض
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4,536

أنقذت قوات البادية الأردنية عدداً من السعوديين الذين جرفهم السيل في منطقة وادي راجل الأزرق قبل أن يتم إسعافهم وإعادتهم إلى السعودية.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بالسفارة السعودية لدى الأردن عبدالسلام العنزي؛ أن قوات البادية الأردنية ومجموعة من الأهالي أنقذوا 4 مواطنين سعوديين تم إسعافهم في أقرب مركز صحي.

وقال العنزي؛ على حسابه الرسمي في "تويتر"، فجر اليوم الأحد، "شهامة أشقائنا الأردنيين لا تتوقف وليس لها حدود، تم إنقاذ ٤ مواطنين سعوديين، اليوم، من قِبل قوات البادية الأردنية ومجموعة من الأهالي، بعد أن جرفهم سيل بجانب طريق الأزرق، وتم إسعافهم لأقرب مركز صحي وعادوا إلى المملكة، وهم بخير الآن والحمد لله على سلامتهم.. السعودية والأردن بلد واحد".

من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني لوسائل الإعلام الأردنية، إن بلاغاً ورد لوحدة سرايا الهجانة التابعة لقيادة شرطة البادية الملكية حول محاصرة 4 أشخاص من جنسية عربية داخل مركبتهم التي انقلبت من جرّاء ارتفاع منسوب المياه في منطقة وادي راجل الأزرق؛ ليتم التحرك للمكان وتم إنقاذ الأشخاص الأربعة رغم خطورة المكان ووعورته وهم بصحة جيدة.

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