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فيديو.. شرطة نيودلهي تكشف مخترق الصراف الآلي: ذو الأرجل الـ4 فعلها واختفى

"الجاني" توارى عن الأنظار قبل أن تصل الشرطة لموقع الحادث دون أن يسرق شيئًا

اكتشف أفراد شرطة نيودلهي، بعد تلقيهم شكوى بشأن اختراق صراف آلي، المجرم الخطير عن طريق كاميرا المراقبة.

ويظهر في مقطع الفيديو، قرد مشاكس وهو يقفز على جهاز الصراف الآلي ويخترقه، ومن ثم يفك أجزاءه.

ووفق "سبوتنيك"، اختفى المجرم ذو الأرجل الأربعة عن الأنظار، قبل أن تصل الشرطة إلى مكان الحادث، دون أن يسرق شيئًا.

وفي وقت سابق، حاول قرد كان يتجول في شوارع إندونيسيا، اختطاف طفلة تجلس برفقة والدتها بالقرب من منزلهما في وضح النهار.

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فيديو.. شرطة نيودلهي تكشف مخترق الصراف الآلي: ذو الأرجل الـ4 فعلها واختفى
سبق

اكتشف أفراد شرطة نيودلهي، بعد تلقيهم شكوى بشأن اختراق صراف آلي، المجرم الخطير عن طريق كاميرا المراقبة.

ويظهر في مقطع الفيديو، قرد مشاكس وهو يقفز على جهاز الصراف الآلي ويخترقه، ومن ثم يفك أجزاءه.

ووفق "سبوتنيك"، اختفى المجرم ذو الأرجل الأربعة عن الأنظار، قبل أن تصل الشرطة إلى مكان الحادث، دون أن يسرق شيئًا.

وفي وقت سابق، حاول قرد كان يتجول في شوارع إندونيسيا، اختطاف طفلة تجلس برفقة والدتها بالقرب من منزلهما في وضح النهار.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
12:13 PM

فيديو.. شرطة نيودلهي تكشف مخترق الصراف الآلي: ذو الأرجل الـ4 فعلها واختفى

"الجاني" توارى عن الأنظار قبل أن تصل الشرطة لموقع الحادث دون أن يسرق شيئًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,986

اكتشف أفراد شرطة نيودلهي، بعد تلقيهم شكوى بشأن اختراق صراف آلي، المجرم الخطير عن طريق كاميرا المراقبة.

ويظهر في مقطع الفيديو، قرد مشاكس وهو يقفز على جهاز الصراف الآلي ويخترقه، ومن ثم يفك أجزاءه.

ووفق "سبوتنيك"، اختفى المجرم ذو الأرجل الأربعة عن الأنظار، قبل أن تصل الشرطة إلى مكان الحادث، دون أن يسرق شيئًا.

وفي وقت سابق، حاول قرد كان يتجول في شوارع إندونيسيا، اختطاف طفلة تجلس برفقة والدتها بالقرب من منزلهما في وضح النهار.

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