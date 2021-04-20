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"جودة الحياة": الجوائز الثقافية الوطنية تتويج لرعاية الثقافة والمثقفين في المملكة

البكر: قطاع الثقافة في السعودية شهد تحولاً كبيراً منذ إطلاق رؤية المملكة 2030

عدَّ المدير التنفيذي المكلّف لقطاع التسويق والتواصل في مركز برنامج جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر، رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظه الله- الحفل الختامي لمبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية"، تتويجاً لرعاية الثقافة والمثقفين في المملكة.

وأكد أن الجوائز الثقافية الوطنية، التي تأتي ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة التي تنفذها وزارة الثقافة، استمرار لمبادرات البرنامج المختلفة الهادفة إلى دعم القطاع الثقافي في المملكة، وتمكين المثقفين السعوديين من الجنسين من الإبداع والتميز محلياً ودولياً.

وأفاد بأن قطاع الثقافة في المملكة شهد تحولاً كبيراً منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 ومع إنشاء وزارة الثقافة، والهيئات الثقافية المختلفة، التي يعمل بعضها على عديد من مبادرات الرؤية لتطوير المجالات الثقافية المختلفة، التي تؤثر في مؤشرات جودة الحياة في المملكة بصورة مباشرة.

وأشار إلى أن أهم أهداف مبادرة الجوائز الثقافية الاحتفاء بالإنجازات الوطنية، وتشجيع وتحفيز الإنتاج الثقافي، وتكريم رواد المجالات الثقافية المختلفة، وتسليط الضوء على المواهب، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وتحفيز القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية لتبني وتطوير المواهب الوطنية.

وتأتي الجوائز الثقافية الوطنية للاحتفاء بـ 14 مجالاً ثقافياً عبر 14 جائزة، وهي: "شخصية العام الثقافية"، و"الثقافة للشباب"، والمؤسسات الثقافية، والأفلام، والأزياء، والموسيقى، والتراث الوطني، والأدب، والمسرح والفنون الأدائية، والفنون البصرية، وفنون العمارة والتصميم، وفنون الطهي، والنشر، والترجمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جودة الحياة": الجوائز الثقافية الوطنية تتويج لرعاية الثقافة والمثقفين في المملكة
سبق

عدَّ المدير التنفيذي المكلّف لقطاع التسويق والتواصل في مركز برنامج جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر، رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظه الله- الحفل الختامي لمبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية"، تتويجاً لرعاية الثقافة والمثقفين في المملكة.

وأكد أن الجوائز الثقافية الوطنية، التي تأتي ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة التي تنفذها وزارة الثقافة، استمرار لمبادرات البرنامج المختلفة الهادفة إلى دعم القطاع الثقافي في المملكة، وتمكين المثقفين السعوديين من الجنسين من الإبداع والتميز محلياً ودولياً.

وأفاد بأن قطاع الثقافة في المملكة شهد تحولاً كبيراً منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 ومع إنشاء وزارة الثقافة، والهيئات الثقافية المختلفة، التي يعمل بعضها على عديد من مبادرات الرؤية لتطوير المجالات الثقافية المختلفة، التي تؤثر في مؤشرات جودة الحياة في المملكة بصورة مباشرة.

وأشار إلى أن أهم أهداف مبادرة الجوائز الثقافية الاحتفاء بالإنجازات الوطنية، وتشجيع وتحفيز الإنتاج الثقافي، وتكريم رواد المجالات الثقافية المختلفة، وتسليط الضوء على المواهب، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وتحفيز القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية لتبني وتطوير المواهب الوطنية.

وتأتي الجوائز الثقافية الوطنية للاحتفاء بـ 14 مجالاً ثقافياً عبر 14 جائزة، وهي: "شخصية العام الثقافية"، و"الثقافة للشباب"، والمؤسسات الثقافية، والأفلام، والأزياء، والموسيقى، والتراث الوطني، والأدب، والمسرح والفنون الأدائية، والفنون البصرية، وفنون العمارة والتصميم، وفنون الطهي، والنشر، والترجمة.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
01:36 PM

"جودة الحياة": الجوائز الثقافية الوطنية تتويج لرعاية الثقافة والمثقفين في المملكة

البكر: قطاع الثقافة في السعودية شهد تحولاً كبيراً منذ إطلاق رؤية المملكة 2030

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عدَّ المدير التنفيذي المكلّف لقطاع التسويق والتواصل في مركز برنامج جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر، رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظه الله- الحفل الختامي لمبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية"، تتويجاً لرعاية الثقافة والمثقفين في المملكة.

وأكد أن الجوائز الثقافية الوطنية، التي تأتي ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة التي تنفذها وزارة الثقافة، استمرار لمبادرات البرنامج المختلفة الهادفة إلى دعم القطاع الثقافي في المملكة، وتمكين المثقفين السعوديين من الجنسين من الإبداع والتميز محلياً ودولياً.

وأفاد بأن قطاع الثقافة في المملكة شهد تحولاً كبيراً منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 ومع إنشاء وزارة الثقافة، والهيئات الثقافية المختلفة، التي يعمل بعضها على عديد من مبادرات الرؤية لتطوير المجالات الثقافية المختلفة، التي تؤثر في مؤشرات جودة الحياة في المملكة بصورة مباشرة.

وأشار إلى أن أهم أهداف مبادرة الجوائز الثقافية الاحتفاء بالإنجازات الوطنية، وتشجيع وتحفيز الإنتاج الثقافي، وتكريم رواد المجالات الثقافية المختلفة، وتسليط الضوء على المواهب، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وتحفيز القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية لتبني وتطوير المواهب الوطنية.

وتأتي الجوائز الثقافية الوطنية للاحتفاء بـ 14 مجالاً ثقافياً عبر 14 جائزة، وهي: "شخصية العام الثقافية"، و"الثقافة للشباب"، والمؤسسات الثقافية، والأفلام، والأزياء، والموسيقى، والتراث الوطني، والأدب، والمسرح والفنون الأدائية، والفنون البصرية، وفنون العمارة والتصميم، وفنون الطهي، والنشر، والترجمة.

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