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مكة .. بلدية المعابدة تزيل 21 بركسًا مخالفًا لتحسين المشهد البصري

الأمانة شكلت فرقًا مختصة لرصد وتحسين أي مظهر سلبي بالأحياء والشوارع

أزالت بلدية المعابدة الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة ضمن نطاق البلدية 7 بركسات خلال اليومين الماضيين ليصل عدد ما تم رفعه خلال الثلاثة أشهر الماضية 21 بركسًا بهدف تحسين المشهد البصري.

وأوضح المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف أن الأمانة نفذت عديدًا من الأعمال لمعالجة التشوه البصري والمتمثلة في إزالة مخلفات البناء واللوحات الدعائية المخالفة والكتابات المشوّهة للمظهر العام، وكذلك معالجة وضع الباعة الجائلين وإزالة السيارات التالفة والبركسات المهملة من الشوارع العامة والميادين وإعداد الضوابط والمعايير الخاصة بالأنشطة الخدمية ذات التأثير السلبي على المشهد الحضري.

وأشار إلى أن الأمانة شكلت عديدًا من الفرق المختصة بتوجيه من أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ ومتابعة دائمة من وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، للقيام بجولات ميدانية ورصد وتحسين أي مظهر سلبي في أحياء وشوارع مكة المكرمة، لافتًا إلى تكثيف أعمال مبادرة تحسين وإزالة التشوه البصري تضمن إنجاز عديد من الأعمال على كل الميادين والطرق الرئيسة والداخلية بمكة المكرمة.

من جانب آخر قال رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري: "إن البلدية تستكمل حملتها على إزالة كل المخالفات التي تؤدي لتشوه البصري ضمن نطاق البلدية".

ولفت المهندس "الشنبري" إلى أن البلدية ستواصل حملاتها لتحسين المشهد البصري؛ داعيًا المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بإزالة جميع المخالفات من قبلهم.

التشوه البصري أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة .. بلدية المعابدة تزيل 21 بركسًا مخالفًا لتحسين المشهد البصري
سبق

أزالت بلدية المعابدة الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة ضمن نطاق البلدية 7 بركسات خلال اليومين الماضيين ليصل عدد ما تم رفعه خلال الثلاثة أشهر الماضية 21 بركسًا بهدف تحسين المشهد البصري.

وأوضح المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف أن الأمانة نفذت عديدًا من الأعمال لمعالجة التشوه البصري والمتمثلة في إزالة مخلفات البناء واللوحات الدعائية المخالفة والكتابات المشوّهة للمظهر العام، وكذلك معالجة وضع الباعة الجائلين وإزالة السيارات التالفة والبركسات المهملة من الشوارع العامة والميادين وإعداد الضوابط والمعايير الخاصة بالأنشطة الخدمية ذات التأثير السلبي على المشهد الحضري.

وأشار إلى أن الأمانة شكلت عديدًا من الفرق المختصة بتوجيه من أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ ومتابعة دائمة من وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، للقيام بجولات ميدانية ورصد وتحسين أي مظهر سلبي في أحياء وشوارع مكة المكرمة، لافتًا إلى تكثيف أعمال مبادرة تحسين وإزالة التشوه البصري تضمن إنجاز عديد من الأعمال على كل الميادين والطرق الرئيسة والداخلية بمكة المكرمة.

من جانب آخر قال رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري: "إن البلدية تستكمل حملتها على إزالة كل المخالفات التي تؤدي لتشوه البصري ضمن نطاق البلدية".

ولفت المهندس "الشنبري" إلى أن البلدية ستواصل حملاتها لتحسين المشهد البصري؛ داعيًا المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بإزالة جميع المخالفات من قبلهم.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
01:26 AM

مكة .. بلدية المعابدة تزيل 21 بركسًا مخالفًا لتحسين المشهد البصري

الأمانة شكلت فرقًا مختصة لرصد وتحسين أي مظهر سلبي بالأحياء والشوارع

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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أزالت بلدية المعابدة الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة ضمن نطاق البلدية 7 بركسات خلال اليومين الماضيين ليصل عدد ما تم رفعه خلال الثلاثة أشهر الماضية 21 بركسًا بهدف تحسين المشهد البصري.

وأوضح المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف أن الأمانة نفذت عديدًا من الأعمال لمعالجة التشوه البصري والمتمثلة في إزالة مخلفات البناء واللوحات الدعائية المخالفة والكتابات المشوّهة للمظهر العام، وكذلك معالجة وضع الباعة الجائلين وإزالة السيارات التالفة والبركسات المهملة من الشوارع العامة والميادين وإعداد الضوابط والمعايير الخاصة بالأنشطة الخدمية ذات التأثير السلبي على المشهد الحضري.

وأشار إلى أن الأمانة شكلت عديدًا من الفرق المختصة بتوجيه من أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ ومتابعة دائمة من وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، للقيام بجولات ميدانية ورصد وتحسين أي مظهر سلبي في أحياء وشوارع مكة المكرمة، لافتًا إلى تكثيف أعمال مبادرة تحسين وإزالة التشوه البصري تضمن إنجاز عديد من الأعمال على كل الميادين والطرق الرئيسة والداخلية بمكة المكرمة.

من جانب آخر قال رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري: "إن البلدية تستكمل حملتها على إزالة كل المخالفات التي تؤدي لتشوه البصري ضمن نطاق البلدية".

ولفت المهندس "الشنبري" إلى أن البلدية ستواصل حملاتها لتحسين المشهد البصري؛ داعيًا المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بإزالة جميع المخالفات من قبلهم.

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