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الكويت تسجل الرقم اليومي الأعلى بإصابات كورونا .. 164 حالة

عدد الإصابات الكلي وصل إلى 1915 حالة وسُجلت حالة وفاة جديدة

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند؛ اليوم الأحد، تسجيل 164 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1915حالة، وبذلك تسجل الكويت الرقم اليومي الأعلى بإصابات فيروس «كورونا».

وكشفت الصحة الكويتية عن تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7 حالات.

وقال السند؛ إن عدد الحالات المخالطة بلغ 158 حالة، تشمل 6 حالات لمواطنين، و97 حالة من الجنسية الهندية، و13 حالة من الجنسية البنغلاديشية، و26 حالة من الجنسية المصرية، و8 حالات من الجنسية الباكستانية، وحالتين من الجنسية السورية، وحالة لمقيم سعودي، وحالة لمقيم أميركي، وحالة لمقيم فلسطيني، وحالة لمقيم لبناني، وحالة لمقيم إيراني، وحالة لمقيم سوداني.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية وخلال المؤتمر الصحافي للوزارة، قال السند بدأنا منذ صباح اليوم باستقبال إخواننا المواطنين العائدين إلى أرض الوطن من الخارج، في جهود مشتركة بين وزارة الصحة وباقي الجهات الأخرى بالدولة.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت تسجل الرقم اليومي الأعلى بإصابات كورونا .. 164 حالة
سبق

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند؛ اليوم الأحد، تسجيل 164 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1915حالة، وبذلك تسجل الكويت الرقم اليومي الأعلى بإصابات فيروس «كورونا».

وكشفت الصحة الكويتية عن تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7 حالات.

وقال السند؛ إن عدد الحالات المخالطة بلغ 158 حالة، تشمل 6 حالات لمواطنين، و97 حالة من الجنسية الهندية، و13 حالة من الجنسية البنغلاديشية، و26 حالة من الجنسية المصرية، و8 حالات من الجنسية الباكستانية، وحالتين من الجنسية السورية، وحالة لمقيم سعودي، وحالة لمقيم أميركي، وحالة لمقيم فلسطيني، وحالة لمقيم لبناني، وحالة لمقيم إيراني، وحالة لمقيم سوداني.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية وخلال المؤتمر الصحافي للوزارة، قال السند بدأنا منذ صباح اليوم باستقبال إخواننا المواطنين العائدين إلى أرض الوطن من الخارج، في جهود مشتركة بين وزارة الصحة وباقي الجهات الأخرى بالدولة.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
12:46 PM

الكويت تسجل الرقم اليومي الأعلى بإصابات كورونا .. 164 حالة

عدد الإصابات الكلي وصل إلى 1915 حالة وسُجلت حالة وفاة جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند؛ اليوم الأحد، تسجيل 164 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1915حالة، وبذلك تسجل الكويت الرقم اليومي الأعلى بإصابات فيروس «كورونا».

وكشفت الصحة الكويتية عن تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7 حالات.

وقال السند؛ إن عدد الحالات المخالطة بلغ 158 حالة، تشمل 6 حالات لمواطنين، و97 حالة من الجنسية الهندية، و13 حالة من الجنسية البنغلاديشية، و26 حالة من الجنسية المصرية، و8 حالات من الجنسية الباكستانية، وحالتين من الجنسية السورية، وحالة لمقيم سعودي، وحالة لمقيم أميركي، وحالة لمقيم فلسطيني، وحالة لمقيم لبناني، وحالة لمقيم إيراني، وحالة لمقيم سوداني.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية وخلال المؤتمر الصحافي للوزارة، قال السند بدأنا منذ صباح اليوم باستقبال إخواننا المواطنين العائدين إلى أرض الوطن من الخارج، في جهود مشتركة بين وزارة الصحة وباقي الجهات الأخرى بالدولة.

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