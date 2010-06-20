أمطار وحبات بَرَد على هذه المناطق.. "أجواء 24 ساعة" بتوقيع "الحصيني"

قال: رياح من متوسطة لشبه قوية بأجزاءٍ من الشرقية والوسطى والساحل الغربي

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، وخلال الـ 24 ساعة المقبلة، أمطاراً من خفيفة لمتوسطة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مرتفعات مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان وشرق الربع الخالي وأجزاءٍ من سلطنة عُمان واليمن.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "نشاط الرياح من متوسط لشبه قوي على أجزاءٍ من الشرقية والوسطى والساحل الغربي من المملكة".