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"دوريات عسير" تطيح بالمعتدين على عمال السوبر ماركت بالدرب بسبب "دخان"

السبب رفض أحدهما دفع قيمة مشترياته

ألقت دوريات الأمن "السري" بعسير، مساء اليوم، القبض على شابين سعوديين ظهرا في مقطع فيديو وثقته كاميرات مراقبة سوبر ماركت، لحظة محاولتهما الهرب بعد أن رفض أحدهما دفع قيمة المشتريات التي أخذها "عبارة عن دخان"، وتطور الجدال إلى اعتداء ودهس بالمركبة.

وأظهر الفيديو المتداول أن الحادثة وقعت في محافظة الدرب شمال جازان، وبدأت تفاصيلها عندما رفض أحد الزبائن دفع قيمة مشترياته، وتطورت الحادثة إلى اشتباك بالأيدي خارج السوبر ماركت، في حين تدخلت مركبة ودهست أحد العاملين بالمركز ولاذ الجاني بالفرار.

وبينت مصادر "سبق" أن شرطة عسير نسقت مع شرطة الدرب، واتضح أنه يوجد بلاغ رسمي وتم التوصل إليهما في حي النميص، وألقي القبض على قائد المركبه (27 عامًا)، وأقر بأنه دهس العامل، كما ألقي القبض على الآخر الذي سرق البكت الدخان وهرب، وتم التحفظ عليهما لإحالتهما لجهات الاختصاص.

جازان .. سرقة واعتداء ودهس توثقها كاميرات مراقبة لسوبر ماركت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"دوريات عسير" تطيح بالمعتدين على عمال السوبر ماركت بالدرب بسبب "دخان"
سبق

ألقت دوريات الأمن "السري" بعسير، مساء اليوم، القبض على شابين سعوديين ظهرا في مقطع فيديو وثقته كاميرات مراقبة سوبر ماركت، لحظة محاولتهما الهرب بعد أن رفض أحدهما دفع قيمة المشتريات التي أخذها "عبارة عن دخان"، وتطور الجدال إلى اعتداء ودهس بالمركبة.

وأظهر الفيديو المتداول أن الحادثة وقعت في محافظة الدرب شمال جازان، وبدأت تفاصيلها عندما رفض أحد الزبائن دفع قيمة مشترياته، وتطورت الحادثة إلى اشتباك بالأيدي خارج السوبر ماركت، في حين تدخلت مركبة ودهست أحد العاملين بالمركز ولاذ الجاني بالفرار.

وبينت مصادر "سبق" أن شرطة عسير نسقت مع شرطة الدرب، واتضح أنه يوجد بلاغ رسمي وتم التوصل إليهما في حي النميص، وألقي القبض على قائد المركبه (27 عامًا)، وأقر بأنه دهس العامل، كما ألقي القبض على الآخر الذي سرق البكت الدخان وهرب، وتم التحفظ عليهما لإحالتهما لجهات الاختصاص.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
09:19 PM

"دوريات عسير" تطيح بالمعتدين على عمال السوبر ماركت بالدرب بسبب "دخان"

السبب رفض أحدهما دفع قيمة مشترياته

A A A
فهد كاملي - جازان
24
15,834

ألقت دوريات الأمن "السري" بعسير، مساء اليوم، القبض على شابين سعوديين ظهرا في مقطع فيديو وثقته كاميرات مراقبة سوبر ماركت، لحظة محاولتهما الهرب بعد أن رفض أحدهما دفع قيمة المشتريات التي أخذها "عبارة عن دخان"، وتطور الجدال إلى اعتداء ودهس بالمركبة.

وأظهر الفيديو المتداول أن الحادثة وقعت في محافظة الدرب شمال جازان، وبدأت تفاصيلها عندما رفض أحد الزبائن دفع قيمة مشترياته، وتطورت الحادثة إلى اشتباك بالأيدي خارج السوبر ماركت، في حين تدخلت مركبة ودهست أحد العاملين بالمركز ولاذ الجاني بالفرار.

وبينت مصادر "سبق" أن شرطة عسير نسقت مع شرطة الدرب، واتضح أنه يوجد بلاغ رسمي وتم التوصل إليهما في حي النميص، وألقي القبض على قائد المركبه (27 عامًا)، وأقر بأنه دهس العامل، كما ألقي القبض على الآخر الذي سرق البكت الدخان وهرب، وتم التحفظ عليهما لإحالتهما لجهات الاختصاص.

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