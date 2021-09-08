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بهجوم واسع.. الجيش اليمني ينتزع مواقع من الحوثيين غرب مأرب

مقاتلات التحالف دمَّرت 4 آليات عسكرية للميليشيا

شن الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية اليوم الأربعاء هجومًا واسعًا على مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

وبيَّن مصدر عسكري أن الهجوم أسفر عن دحر ميليشيا الحوثي من مواقع عدة، كانت تتحصن فيها، وألحق بها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأضاف المصدر بأن الجيش الوطني والمقاومة استعادا أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر من الميليشيا الإرهابية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأوضح أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تجمعات لميليشيا الحوثي، وكبدها خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها تدمير 4 عربات، وقتل جميع مَن كانوا على متنها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بهجوم واسع.. الجيش اليمني ينتزع مواقع من الحوثيين غرب مأرب
سبق

شن الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية اليوم الأربعاء هجومًا واسعًا على مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

وبيَّن مصدر عسكري أن الهجوم أسفر عن دحر ميليشيا الحوثي من مواقع عدة، كانت تتحصن فيها، وألحق بها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأضاف المصدر بأن الجيش الوطني والمقاومة استعادا أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر من الميليشيا الإرهابية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأوضح أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تجمعات لميليشيا الحوثي، وكبدها خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها تدمير 4 عربات، وقتل جميع مَن كانوا على متنها.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
08:33 PM

بهجوم واسع.. الجيش اليمني ينتزع مواقع من الحوثيين غرب مأرب

مقاتلات التحالف دمَّرت 4 آليات عسكرية للميليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شن الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية اليوم الأربعاء هجومًا واسعًا على مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

وبيَّن مصدر عسكري أن الهجوم أسفر عن دحر ميليشيا الحوثي من مواقع عدة، كانت تتحصن فيها، وألحق بها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأضاف المصدر بأن الجيش الوطني والمقاومة استعادا أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر من الميليشيا الإرهابية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأوضح أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تجمعات لميليشيا الحوثي، وكبدها خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها تدمير 4 عربات، وقتل جميع مَن كانوا على متنها.

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