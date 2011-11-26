وقال "الدريهم": تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث"، إثر تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم، تمثلت بسلب العمالة الوافدة وسرقات المركبات والمخيمات

الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على "مواطنين اثنين، وآخرَ نازح تتراوح

شرطة الشرقية تطيح بـ 3 ارتكبوا جرائم سلب وسرقة في حفر الباطن وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-26 صرّح مساعد المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على "مواطنين اثنين، وآخرَ نازح تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث"، إثر تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم، تمثلت بسلب العمالة الوافدة وسرقات المركبات والمخيمات البريّة بمحافظة حفر الباطن. وقال "الدريهم": تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442 05:42 PM

شرطة الشرقية تطيح بـ 3 ارتكبوا جرائم سلب وسرقة في حفر الباطن توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة





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صرّح مساعد المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم

الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على "مواطنين اثنين، وآخرَ نازح تتراوح

أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث"، إثر تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم، تمثلت بسلب العمالة الوافدة وسرقات المركبات والمخيمات

البريّة بمحافظة حفر الباطن.

وقال "الدريهم": تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.