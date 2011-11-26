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شرطة الشرقية تطيح بـ 3 ارتكبوا جرائم سلب وسرقة في حفر الباطن

توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم

الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على "مواطنين اثنين، وآخرَ نازح تتراوح

أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث"، إثر تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم، تمثلت بسلب العمالة الوافدة وسرقات المركبات والمخيمات

البريّة بمحافظة حفر الباطن.

وقال "الدريهم": تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الشرقية تطيح بـ 3 ارتكبوا جرائم سلب وسرقة في حفر الباطن
سبق

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم

الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على "مواطنين اثنين، وآخرَ نازح تتراوح

أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث"، إثر تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم، تمثلت بسلب العمالة الوافدة وسرقات المركبات والمخيمات

البريّة بمحافظة حفر الباطن.

وقال "الدريهم": تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
05:42 PM

شرطة الشرقية تطيح بـ 3 ارتكبوا جرائم سلب وسرقة في حفر الباطن

توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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صرّح مساعد المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم

الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على "مواطنين اثنين، وآخرَ نازح تتراوح

أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث"، إثر تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم، تمثلت بسلب العمالة الوافدة وسرقات المركبات والمخيمات

البريّة بمحافظة حفر الباطن.

وقال "الدريهم": تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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