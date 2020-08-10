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الشارع اللبناني يغلي.. والمتظاهرون يطالبون "عون" بالتنحي

كثير من الوزراء يضغطون على الحكومة للاستقالة

دعا لبنانيون إلى تنظيم احتجاجات خارج قصر بعبدا الرئاسي، اليوم (الاثنين)، لمطالبة الرئيس ميشال عون بالتنحي، وذلك بعد الانفجار الهائل الذي أجج الاحتجاجات المناهضة للحكومة واستقالة عدد من الوزراء.

ونقلت "رويترز" عن مصادر وزارية وسياسية أنه من المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعًا اليوم تحت الضغوط، إذ يريد كثير من الوزراء الاستقالة.

من جانبه، ذكر مهندس اسمه جو حداد، أنه لا بد من تغيير النظام بأكمله، لأن تولي حكومة جديدة السلطة لن يغير من الوضع شيئًا.

وكانت مظاهرات الاحتجاج على الحكومة، التي خرجت في اليومين الأخيرين هي الأكبر من نوعها منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما خرج المتظاهرون احتجاجًا على أزمة اقتصادية سببها الفساد والهدر وسوء الإدارة، واتهم المحتجون النخبة السياسية باستغلال موارد الدولة لحسابهم الخاص.

الرئيس اللبناني ميشال عون

الرئيسية/ أخبار العالم

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الشارع اللبناني يغلي.. والمتظاهرون يطالبون "عون" بالتنحي
سبق

دعا لبنانيون إلى تنظيم احتجاجات خارج قصر بعبدا الرئاسي، اليوم (الاثنين)، لمطالبة الرئيس ميشال عون بالتنحي، وذلك بعد الانفجار الهائل الذي أجج الاحتجاجات المناهضة للحكومة واستقالة عدد من الوزراء.

ونقلت "رويترز" عن مصادر وزارية وسياسية أنه من المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعًا اليوم تحت الضغوط، إذ يريد كثير من الوزراء الاستقالة.

من جانبه، ذكر مهندس اسمه جو حداد، أنه لا بد من تغيير النظام بأكمله، لأن تولي حكومة جديدة السلطة لن يغير من الوضع شيئًا.

وكانت مظاهرات الاحتجاج على الحكومة، التي خرجت في اليومين الأخيرين هي الأكبر من نوعها منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما خرج المتظاهرون احتجاجًا على أزمة اقتصادية سببها الفساد والهدر وسوء الإدارة، واتهم المحتجون النخبة السياسية باستغلال موارد الدولة لحسابهم الخاص.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
03:42 PM

الشارع اللبناني يغلي.. والمتظاهرون يطالبون "عون" بالتنحي

كثير من الوزراء يضغطون على الحكومة للاستقالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا لبنانيون إلى تنظيم احتجاجات خارج قصر بعبدا الرئاسي، اليوم (الاثنين)، لمطالبة الرئيس ميشال عون بالتنحي، وذلك بعد الانفجار الهائل الذي أجج الاحتجاجات المناهضة للحكومة واستقالة عدد من الوزراء.

ونقلت "رويترز" عن مصادر وزارية وسياسية أنه من المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعًا اليوم تحت الضغوط، إذ يريد كثير من الوزراء الاستقالة.

من جانبه، ذكر مهندس اسمه جو حداد، أنه لا بد من تغيير النظام بأكمله، لأن تولي حكومة جديدة السلطة لن يغير من الوضع شيئًا.

وكانت مظاهرات الاحتجاج على الحكومة، التي خرجت في اليومين الأخيرين هي الأكبر من نوعها منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما خرج المتظاهرون احتجاجًا على أزمة اقتصادية سببها الفساد والهدر وسوء الإدارة، واتهم المحتجون النخبة السياسية باستغلال موارد الدولة لحسابهم الخاص.

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