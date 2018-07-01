النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العريفي" لـ"الشمراني": أعجبني إعدادك للمادة وجرأتك وأسلوبك السهل

بعد تداول مقاطع دعوية له وظهوره بإطلالة شبابية على تويتر وواتسآب

أثار الأسلوب الدعوي الذي قدمه أحد الشباب بإطلالة عصرية، إعجاب روّاد التواصل الاجتماعي "تويتر" و"واتسآب".

وتفصيلًا: ظهر الشاب "باسل الشمراني" بـ"لوك" جديد وعصري مرتديًا قبعات وفنايل مختلفة ومسدلًا شعره؛ يقدم من خلال مقاطع فيديو نصائحَ دينية وتوعوية ومواعظ بأسلوب سهل بسيط ومباشر".

ومن ناحيته، أشاد الداعية الشيخ الدكتور محمد العريفي بأسلوب الداعية الشاب، مثنيًا على حسن تحضيره وجرأته وأسلوبه، وموصيًا إياه بحفظ القرآن الكريم وحضور دروس العلم وكثرة القراءة والثقافة.

وكتب الشيخ العريفي من حسابه "بتويتر" تغريدةً حازت على أكثر من 3500 رتويت قائلًا: "شكر الله للابن باسل، وصلني المقطع بالواتس لشاب لا أعرفه لكنه كتب اسمه آخر المقطع، فأعجبني حسن إعداده للمادة وجرأته وأسلوبه، وأوصيه وغيره من أبنائنا المبدعين بالحرص على حفظ القرآن كاملاً، وحضور دروس العلم وكثرة القراءة والثقافة، نفع الله يا ولدي باسل وجعلك قرة عين لوالديك".

ورد الشمراني على تغريدة العريفي: "شكراً فضيلة شيخنا الكريم ،‏شكراً على دعمك، نسأل الله أن ينفع بك".

وأعرب الشمراني عن شكره للمغردين على وسم ‫ ‫#شكراً_باسل_الشمراني قائلًا: "أشكركم جميعًا على هذه الثقة التي اكتسبتها منكم فبدعمكم نستمر".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العريفي" لـ"الشمراني": أعجبني إعدادك للمادة وجرأتك وأسلوبك السهل
سبق

أثار الأسلوب الدعوي الذي قدمه أحد الشباب بإطلالة عصرية، إعجاب روّاد التواصل الاجتماعي "تويتر" و"واتسآب".

وتفصيلًا: ظهر الشاب "باسل الشمراني" بـ"لوك" جديد وعصري مرتديًا قبعات وفنايل مختلفة ومسدلًا شعره؛ يقدم من خلال مقاطع فيديو نصائحَ دينية وتوعوية ومواعظ بأسلوب سهل بسيط ومباشر".

ومن ناحيته، أشاد الداعية الشيخ الدكتور محمد العريفي بأسلوب الداعية الشاب، مثنيًا على حسن تحضيره وجرأته وأسلوبه، وموصيًا إياه بحفظ القرآن الكريم وحضور دروس العلم وكثرة القراءة والثقافة.

وكتب الشيخ العريفي من حسابه "بتويتر" تغريدةً حازت على أكثر من 3500 رتويت قائلًا: "شكر الله للابن باسل، وصلني المقطع بالواتس لشاب لا أعرفه لكنه كتب اسمه آخر المقطع، فأعجبني حسن إعداده للمادة وجرأته وأسلوبه، وأوصيه وغيره من أبنائنا المبدعين بالحرص على حفظ القرآن كاملاً، وحضور دروس العلم وكثرة القراءة والثقافة، نفع الله يا ولدي باسل وجعلك قرة عين لوالديك".

ورد الشمراني على تغريدة العريفي: "شكراً فضيلة شيخنا الكريم ،‏شكراً على دعمك، نسأل الله أن ينفع بك".

وأعرب الشمراني عن شكره للمغردين على وسم ‫ ‫#شكراً_باسل_الشمراني قائلًا: "أشكركم جميعًا على هذه الثقة التي اكتسبتها منكم فبدعمكم نستمر".

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
08:58 PM

"العريفي" لـ"الشمراني": أعجبني إعدادك للمادة وجرأتك وأسلوبك السهل

بعد تداول مقاطع دعوية له وظهوره بإطلالة شبابية على تويتر وواتسآب

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
39
66,816

أثار الأسلوب الدعوي الذي قدمه أحد الشباب بإطلالة عصرية، إعجاب روّاد التواصل الاجتماعي "تويتر" و"واتسآب".

وتفصيلًا: ظهر الشاب "باسل الشمراني" بـ"لوك" جديد وعصري مرتديًا قبعات وفنايل مختلفة ومسدلًا شعره؛ يقدم من خلال مقاطع فيديو نصائحَ دينية وتوعوية ومواعظ بأسلوب سهل بسيط ومباشر".

ومن ناحيته، أشاد الداعية الشيخ الدكتور محمد العريفي بأسلوب الداعية الشاب، مثنيًا على حسن تحضيره وجرأته وأسلوبه، وموصيًا إياه بحفظ القرآن الكريم وحضور دروس العلم وكثرة القراءة والثقافة.

وكتب الشيخ العريفي من حسابه "بتويتر" تغريدةً حازت على أكثر من 3500 رتويت قائلًا: "شكر الله للابن باسل، وصلني المقطع بالواتس لشاب لا أعرفه لكنه كتب اسمه آخر المقطع، فأعجبني حسن إعداده للمادة وجرأته وأسلوبه، وأوصيه وغيره من أبنائنا المبدعين بالحرص على حفظ القرآن كاملاً، وحضور دروس العلم وكثرة القراءة والثقافة، نفع الله يا ولدي باسل وجعلك قرة عين لوالديك".

ورد الشمراني على تغريدة العريفي: "شكراً فضيلة شيخنا الكريم ،‏شكراً على دعمك، نسأل الله أن ينفع بك".

وأعرب الشمراني عن شكره للمغردين على وسم ‫ ‫#شكراً_باسل_الشمراني قائلًا: "أشكركم جميعًا على هذه الثقة التي اكتسبتها منكم فبدعمكم نستمر".

شارك برأيك
89
495

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,493
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
40,856
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,012
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,350

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ
لغة العقل

لغة العقل

سلطان رديف
كان بالإمكان أفضل مما كان

كان بالإمكان أفضل مما كان

وحيد بغدادي
"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

حواء القرني
مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

ماجد الحربي
"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

خالد الحقباني
سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

صالح السعيد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة