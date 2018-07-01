"العريفي" لـ"الشمراني": أعجبني إعدادك للمادة وجرأتك وأسلوبك السهل

بعد تداول مقاطع دعوية له وظهوره بإطلالة شبابية على تويتر وواتسآب

أثار الأسلوب الدعوي الذي قدمه أحد الشباب بإطلالة عصرية، إعجاب روّاد التواصل الاجتماعي "تويتر" و"واتسآب".

وتفصيلًا: ظهر الشاب "باسل الشمراني" بـ"لوك" جديد وعصري مرتديًا قبعات وفنايل مختلفة ومسدلًا شعره؛ يقدم من خلال مقاطع فيديو نصائحَ دينية وتوعوية ومواعظ بأسلوب سهل بسيط ومباشر".

ومن ناحيته، أشاد الداعية الشيخ الدكتور محمد العريفي بأسلوب الداعية الشاب، مثنيًا على حسن تحضيره وجرأته وأسلوبه، وموصيًا إياه بحفظ القرآن الكريم وحضور دروس العلم وكثرة القراءة والثقافة.

وكتب الشيخ العريفي من حسابه "بتويتر" تغريدةً حازت على أكثر من 3500 رتويت قائلًا: "شكر الله للابن باسل، وصلني المقطع بالواتس لشاب لا أعرفه لكنه كتب اسمه آخر المقطع، فأعجبني حسن إعداده للمادة وجرأته وأسلوبه، وأوصيه وغيره من أبنائنا المبدعين بالحرص على حفظ القرآن كاملاً، وحضور دروس العلم وكثرة القراءة والثقافة، نفع الله يا ولدي باسل وجعلك قرة عين لوالديك".

ورد الشمراني على تغريدة العريفي: "شكراً فضيلة شيخنا الكريم ،‏شكراً على دعمك، نسأل الله أن ينفع بك".

وأعرب الشمراني عن شكره للمغردين على وسم ‫ ‫#شكراً_باسل_الشمراني قائلًا: "أشكركم جميعًا على هذه الثقة التي اكتسبتها منكم فبدعمكم نستمر".

