سياحة دبي لـ"سبق": هذه هي الاشتراطات الجديدة وهذه قائمة أهم الفنادق لاستقبال السعوديين 2021

عبر اشتراطات صحية واحترازية

تواصل دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي استعداداتها للمرحلة المقبلة، بعد انقضاء جائحة كورونا وفتح الطيران الدولي، حيث تشير توقعات العديد من الخبراء بالتدفقات السياحية وخاصة من المملكة العربية السعودية في يناير 2021 .

ويقصد دبي كبار الشخصيات من مختلف مناطق العالم من أجل الاستجمام وقضاء الإجازات وحيث وجود الترف والرفاهية والفخامة، ولذلك فهي تحتوي على أفضل الفنادق والخدمات على مستوى العالم.



"سبق" ترصد 10 فنادق في دبي من أفضل الفنادق والمنتجعات التي تستعد لاستقبال السياح من العالم والسعودية كما صنفتها "دائرة السياحة والتسويق بدبي":



فندق النسيم جميرا

يعتبر تحفة فنية في مجمع مدينة جميرا، حيث تطل كل غرفة في هذا الفندق تقريبًا على أجمل معالم المدينة في ظلال هادئة من اللون الرمادي والأزرق أثناء النهار "مع إطلالة على برج العرب" مع اللمسات المعمارية من القناطر المزخرفة ويمتد الفندق على أكثر من ميل على الساحل.



ماندارين أورينتال جميرا

يتميز بإطلالته الساحرة على كل من مياه الخليج العربي الصافية وخط أفق دبي المتلألئ، حيث مشاهد الرفاهية على شواطئ دبي.



بولغري دبي

يقع المنتجع الفاخر على جزيرة خليج جميرا الاصطناعية، وينافس العديد من الفنادق الفاخرة والعريقة، أمثال، فندق نيد في لندن، وفندق دو كريون في باريس، واستوحى تصميم المنتجع من الأجواء البحرية، حيث استخدم في بنائه الرخام الإيطالي المزخرف، مستوحاة من مشهد الشعب المرجانية على مساحة بلغت 158 ألف متر مربع.



ادرس داون تاون

يوجد هذا الفندق بجوار برج خليفة ومتصل مباشرة بأكبر مول في الشرق الاوسط "دبي مول "،و يعد واحدا من أبرز فنادق دبي الفاخرة ويتمتع بالعديد من انواع المطاعم العالمية والخدمات الراقية والخصوصية وخاصة للعوائل.



فندق والدورف أستوريا

يستحضر الفندق نمط الحياة المترفة والسلسلة في نيويورك في حقبة الستينيات، ويشغل هذا الفندق أحد أرقى المواقع في دبي، ويجتمع أسلوب العمارة المدروس بعناية مع التصميم الداخلي الملهم.



الفورسيزونز جميرا

يطل على قناة دبي المائية وقريب من مركز دبي مول للتسوق، ومن قمة برج خليفة، وهو البرج الأشهر في العالم ونافورة دبي الراقصة، ويحيط به العديد من المولات المتعددة.



منتجع وان آند أونلي رويال ميراج

يقع منتجع على شاطئ جميرا، يحتضن المنتجع مساحات رحبة من الحدائق الغنّاء وشاطئاً خاصاً يمتدّ على مسافة كيلومتر، كما يضمّ العديد من المطاعم العالمية الفاخرة.



أدرس سكاي فيوز

يمثل منصة مشاهدة بانورامية تزيّن أفق مدينة دبي ببرجين متألقين يربط بين قمتيهما جسر سماوي رائع ذو تصميمٍ معماريٍ فريد في قلب وسط مدينة دبي.



فندق الريتز كارلتون المركز المالي

الأقرب بجوار المركز المالي، يتمتع بموقع مميز على شارع الشيخ زايد، على بعد مسافة قصيرة من مطار دبي الدولي وبرج خليفة أطول برج في العالم.



أتلانتس جزيرة النخلة

يتميز هذا الفندق بإطلالته على خليج العرب، ويتضمن حديقة مائية هي الأكبر أوسطيًا و23 مطعمًا عالميًا، وأهم ما يميز هذا الفندق وجود ثلاثة طوابق منه أسفل البحر بحيث يؤمن لزواره مناظر مائية خلابة.

وأشار سلطان سلامة مسؤول التسويق والمبيعات لحكومة دبي في المملكة العربية السعودية والبحرين أن مدينة دبي هي أهم الوجهات السياحية المرتقبة في يناير 2021 والتى تستقبل السعوديين بأعداد كبيرة ويشعر فيها السياح من الخليج والسعودية بأنهم في بلادهم، كما تقدم المرافق السياحية كل ما يجعل زيارة الأشقاء في السعودية علامة مميزة من الاستمتاع والراحة بعد انقضاء جائحة كورونا.

من جهتها أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، عن تحديث اشتراطات مرافق وخدمات القطاع السياحي تتضمن مجموعة من الاشتراطات الجديدة التي تضمن صحة وسلامة النزلاء، وذلك تماشيًا مع توجيهات مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتضمنت الاشتراطات الجديدة إلزام المنشآت الفندقية بتعبئة استمارات طبية خاصة بفيروس كورونا المستجد مع التأكيد على إتباع إرشادات التباعد الاجتماعي، والالتزام بالإجراءات الاحترازية الموصي بها من دوائر حكومة دبي.

وبحسب التعميم الجديد، فإن الحد الأدنى بين الدخول والخروج لكل غرفة فندقية هو 24 ساعة، أي في حال تم حجز أي غرفة فندقية من قبل نزيل لا يسمح بحجزها من قبل شخص آخر إلا بعد 24 ساعة من تسجيل خروج النزيل الأول، وإذا كان هذا النزيل من الحالات المشتبه بها فإن الفترة تمتد إلى 72 ساعة.

وشدد التعميم على ضرورة الاهتمام بالتعقيم المستمر لكافة المرافق في الفندق وتعيين مدير مسؤول عن النظافة، بالإضافة إلى تخصيص أماكن للعزل والحجر الصحي وأشار إلى ضرورة أن لا تتجاوز قدرة المصاعد 30% من سعتها.