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مقاول في "واحة جدة" يترك أكوامًا من التراب وسط الطريق

بعد واقعة أطنان الحديد المسلح.. ومطالبات بتكثيف الرقابة

عاود مقاول مشروع سكني بواحة جدة مجددًا إغلاق طريق فرعي داخلي بأكوام من التراب، مما أضر بمرتادي الطريق وشل الحركة به وأضر بالسكان المجاورين.

وكان المقاول ذاته قد أغلق الطريق في وقت سابق ولكن بأطنان من الحديد المسلح لترصد "سبق" الواقعة في حينها وتنشر خبرًا بعنوان "مقاول يلقي بالحديد المسلح وسط شارع بجدة ويعرّض أرواح المارة للخطر"؛ لتتفاعل أمانة جدة ممثلة في بلدية أبرق الرغامة الفرعية مع الخبر وتوجه بإيقاف العمل بالمشروع وتطلب مراجعة المسؤول عن ذلك لمخالفته استخدام الطريق والساحات وإحضار كامل الخرائط والتصاريح الخاصة بالمشروع.

وكان مقاول في حي الواحة بجدة شرق طريق الحرمين قد وضع أطنانًا من الحديد المسلح وسط الطريق ضاربًا بالسلامة المرورية وسلامة المارة عرض الحائط.

واستنكر السكان في حينها التصرف الذي يمكن أن يعرّض المارة للخطر، مطالبين بإيقاع أشد العقوبات على المتسبب لضمان عدم تكرار فعله.. مؤكدين ارتطام عدد من المركبات بأكوام الحديد.

وتكررت المخالفة، لكن هذه المرة، عبر جلب أكوام كبيرة من التراب وتركها وسط الشارع مهددة أمن وسلامة مرتادي الطريق، فضلاً عن التشوه البصري الناتج عن ذلك الإجراء.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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مقاول في "واحة جدة" يترك أكوامًا من التراب وسط الطريق
سبق

عاود مقاول مشروع سكني بواحة جدة مجددًا إغلاق طريق فرعي داخلي بأكوام من التراب، مما أضر بمرتادي الطريق وشل الحركة به وأضر بالسكان المجاورين.

وكان المقاول ذاته قد أغلق الطريق في وقت سابق ولكن بأطنان من الحديد المسلح لترصد "سبق" الواقعة في حينها وتنشر خبرًا بعنوان "مقاول يلقي بالحديد المسلح وسط شارع بجدة ويعرّض أرواح المارة للخطر"؛ لتتفاعل أمانة جدة ممثلة في بلدية أبرق الرغامة الفرعية مع الخبر وتوجه بإيقاف العمل بالمشروع وتطلب مراجعة المسؤول عن ذلك لمخالفته استخدام الطريق والساحات وإحضار كامل الخرائط والتصاريح الخاصة بالمشروع.

وكان مقاول في حي الواحة بجدة شرق طريق الحرمين قد وضع أطنانًا من الحديد المسلح وسط الطريق ضاربًا بالسلامة المرورية وسلامة المارة عرض الحائط.

واستنكر السكان في حينها التصرف الذي يمكن أن يعرّض المارة للخطر، مطالبين بإيقاع أشد العقوبات على المتسبب لضمان عدم تكرار فعله.. مؤكدين ارتطام عدد من المركبات بأكوام الحديد.

وتكررت المخالفة، لكن هذه المرة، عبر جلب أكوام كبيرة من التراب وتركها وسط الشارع مهددة أمن وسلامة مرتادي الطريق، فضلاً عن التشوه البصري الناتج عن ذلك الإجراء.

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
04:37 PM

مقاول في "واحة جدة" يترك أكوامًا من التراب وسط الطريق

بعد واقعة أطنان الحديد المسلح.. ومطالبات بتكثيف الرقابة

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محمد طيران - جدة
0
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عاود مقاول مشروع سكني بواحة جدة مجددًا إغلاق طريق فرعي داخلي بأكوام من التراب، مما أضر بمرتادي الطريق وشل الحركة به وأضر بالسكان المجاورين.

وكان المقاول ذاته قد أغلق الطريق في وقت سابق ولكن بأطنان من الحديد المسلح لترصد "سبق" الواقعة في حينها وتنشر خبرًا بعنوان "مقاول يلقي بالحديد المسلح وسط شارع بجدة ويعرّض أرواح المارة للخطر"؛ لتتفاعل أمانة جدة ممثلة في بلدية أبرق الرغامة الفرعية مع الخبر وتوجه بإيقاف العمل بالمشروع وتطلب مراجعة المسؤول عن ذلك لمخالفته استخدام الطريق والساحات وإحضار كامل الخرائط والتصاريح الخاصة بالمشروع.

وكان مقاول في حي الواحة بجدة شرق طريق الحرمين قد وضع أطنانًا من الحديد المسلح وسط الطريق ضاربًا بالسلامة المرورية وسلامة المارة عرض الحائط.

واستنكر السكان في حينها التصرف الذي يمكن أن يعرّض المارة للخطر، مطالبين بإيقاع أشد العقوبات على المتسبب لضمان عدم تكرار فعله.. مؤكدين ارتطام عدد من المركبات بأكوام الحديد.

وتكررت المخالفة، لكن هذه المرة، عبر جلب أكوام كبيرة من التراب وتركها وسط الشارع مهددة أمن وسلامة مرتادي الطريق، فضلاً عن التشوه البصري الناتج عن ذلك الإجراء.

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