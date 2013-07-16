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تنفيذي وزراء الإعلام العرب يوصي بتصحيح صورة المسلمين لدى الغرب

شدد على أهمية دعم برامج التوعية ومناصرة القضايا الحيوية للمنطقة

اختتمت، اليوم، أعمال الدورة "11" للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، والتي عقدت برئاسة وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وناقش المكتب التنفيذي التوصيات المقدمة إليه من قبل اللجنة الدائمة للإعلام العربي، لإعداد مشاريع القرارات وجدول أعمال الدورة الوزارية "50" لمجلس وزراء الإعلام العرب المقررة غدًا بالقاهرة.
وأعد المكتب التنفيذي عددًا من التوصيات، ومشاريع القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وبحث كيفية التصدي للقرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ودور الإعلام في التصدي للإرهاب، وكذلك الخارطة الإعلامية حول تحقيق التنمية المستدامة وأيضًا تصحيح صورة العرب والمسلمين لدى الغرب.
وتضمنت أيضًا سبل الارتقاء بالإعلام العربي بهدف دعم برامج التوعية ومناصرة القضايا الحيوية للمنطقة العربية في إطار خطة التحرك العربي في الخارج، ودور الإعلام العربي في نشر قيم التسامح؛ لكونه المحور الفكري للدورة الوزارية للمجلس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنفيذي وزراء الإعلام العرب يوصي بتصحيح صورة المسلمين لدى الغرب
سبق

اختتمت، اليوم، أعمال الدورة "11" للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، والتي عقدت برئاسة وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وناقش المكتب التنفيذي التوصيات المقدمة إليه من قبل اللجنة الدائمة للإعلام العربي، لإعداد مشاريع القرارات وجدول أعمال الدورة الوزارية "50" لمجلس وزراء الإعلام العرب المقررة غدًا بالقاهرة.
وأعد المكتب التنفيذي عددًا من التوصيات، ومشاريع القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وبحث كيفية التصدي للقرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ودور الإعلام في التصدي للإرهاب، وكذلك الخارطة الإعلامية حول تحقيق التنمية المستدامة وأيضًا تصحيح صورة العرب والمسلمين لدى الغرب.
وتضمنت أيضًا سبل الارتقاء بالإعلام العربي بهدف دعم برامج التوعية ومناصرة القضايا الحيوية للمنطقة العربية في إطار خطة التحرك العربي في الخارج، ودور الإعلام العربي في نشر قيم التسامح؛ لكونه المحور الفكري للدورة الوزارية للمجلس.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
02:50 PM

تنفيذي وزراء الإعلام العرب يوصي بتصحيح صورة المسلمين لدى الغرب

شدد على أهمية دعم برامج التوعية ومناصرة القضايا الحيوية للمنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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اختتمت، اليوم، أعمال الدورة "11" للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، والتي عقدت برئاسة وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وناقش المكتب التنفيذي التوصيات المقدمة إليه من قبل اللجنة الدائمة للإعلام العربي، لإعداد مشاريع القرارات وجدول أعمال الدورة الوزارية "50" لمجلس وزراء الإعلام العرب المقررة غدًا بالقاهرة.
وأعد المكتب التنفيذي عددًا من التوصيات، ومشاريع القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وبحث كيفية التصدي للقرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ودور الإعلام في التصدي للإرهاب، وكذلك الخارطة الإعلامية حول تحقيق التنمية المستدامة وأيضًا تصحيح صورة العرب والمسلمين لدى الغرب.
وتضمنت أيضًا سبل الارتقاء بالإعلام العربي بهدف دعم برامج التوعية ومناصرة القضايا الحيوية للمنطقة العربية في إطار خطة التحرك العربي في الخارج، ودور الإعلام العربي في نشر قيم التسامح؛ لكونه المحور الفكري للدورة الوزارية للمجلس.

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