9 حالات اختناق في حريق بشقق مفروشة بـ"ثول"

5 فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة تعاملت مع الحادث

أصيب 9 أشخاص بحالات اختناق؛ نتيجة اندلاع حريق في شقق مفروشة بـ"ثول"، فيما باشرت فرق الهلال الأحمر الحريق، والتعامل مع المصابين.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمحافظة عبدالله أحمد أبوزيد: إن "فِرق الهلال الأحمر تلقت بلاغاً عن اندلاع حريق في شقق مفروشة اليوم الأحد، وعلى الفور تمت مباشرة حادث الحريق عن طريق خمس فرق إسعافية، وفرقة استجابة متقدمة مع القائد الميداني عبدالرحمن العمري، بعد إخلاء فرق الدفاع المدني الشقة من المصابين".

وأضاف: "تم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات على إثر استنشاق الأدخنة المتصاعدة من الحريق بالموقع، وحالة حرق بسيط، ونقل خمس حالات إلى أقرب منشأة صحية وخمس حالات عولجت بالموقع".