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الندوة العالمية: نرفض المساس بقيادة المملكة وسيادتها واستقلال قضائها

تعليقاً على بيان "الخارجية" حول التقرير الأمريكي عن مقتل "خاشقجي"

عبّر الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي؛ عن تأييد الندوة بيان وزارة الخارجية السعودية، ورفضها القاطع التقرير الأمريكي عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي؛ رحمه الله، وما انطوى عليه من استنتاجات خاطئة وتخرصات غير مستندة إلى أدلة معتبرة شرعاً وقانوناُ بهدف النيل من العلاقات الإستراتيجية التي تربط المملكة والولايات المتحدة.

وقال الوهيبي؛ وفق برقية لوزير الخارجية السعودي، إن الندوة العالمية تقف مع حكومة المملكة أمام التهديدات التي توجه لها على الصعيد الدولي، والاستفزازات التي تسعى إلى النيل من أمنها واستقرارها، وترفض المساس بقيادة المملكة وسيادتها واستقلال قضائها، داعين الله أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين وقيادتها وشعبها من كل سوء.

الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الندوة العالمية: نرفض المساس بقيادة المملكة وسيادتها واستقلال قضائها
سبق

عبّر الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي؛ عن تأييد الندوة بيان وزارة الخارجية السعودية، ورفضها القاطع التقرير الأمريكي عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي؛ رحمه الله، وما انطوى عليه من استنتاجات خاطئة وتخرصات غير مستندة إلى أدلة معتبرة شرعاً وقانوناُ بهدف النيل من العلاقات الإستراتيجية التي تربط المملكة والولايات المتحدة.

وقال الوهيبي؛ وفق برقية لوزير الخارجية السعودي، إن الندوة العالمية تقف مع حكومة المملكة أمام التهديدات التي توجه لها على الصعيد الدولي، والاستفزازات التي تسعى إلى النيل من أمنها واستقرارها، وترفض المساس بقيادة المملكة وسيادتها واستقلال قضائها، داعين الله أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين وقيادتها وشعبها من كل سوء.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
12:07 PM
اخر تعديل
03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
12:19 PM

الندوة العالمية: نرفض المساس بقيادة المملكة وسيادتها واستقلال قضائها

تعليقاً على بيان "الخارجية" حول التقرير الأمريكي عن مقتل "خاشقجي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عبّر الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي؛ عن تأييد الندوة بيان وزارة الخارجية السعودية، ورفضها القاطع التقرير الأمريكي عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي؛ رحمه الله، وما انطوى عليه من استنتاجات خاطئة وتخرصات غير مستندة إلى أدلة معتبرة شرعاً وقانوناُ بهدف النيل من العلاقات الإستراتيجية التي تربط المملكة والولايات المتحدة.

وقال الوهيبي؛ وفق برقية لوزير الخارجية السعودي، إن الندوة العالمية تقف مع حكومة المملكة أمام التهديدات التي توجه لها على الصعيد الدولي، والاستفزازات التي تسعى إلى النيل من أمنها واستقرارها، وترفض المساس بقيادة المملكة وسيادتها واستقلال قضائها، داعين الله أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين وقيادتها وشعبها من كل سوء.

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