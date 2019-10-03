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أمير الرياض يرعى حفل تدشين حملة التوعية بسرطان الثدي

تنظمها جمعية "زهرة" بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة عدة

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، أمس الأربعاء حفل تدشين حملة التوعية بسرطان الثدي تحت شعار "أكثر من 90 %", التي تنظمها جمعية زهرة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة, وذلك في نادي الشركة السعودية للكهرباء.

وتفصيلاً، أعرب الأمير فيصل بن بندر عن سعادته بالمشاركة في الحملة التي تقيمها وتتبناها جمعية زهرة التي تُعد إحدى مؤسسات مجتمعنا ‏المدني، مبينًا دورها المهم للمرأة وصحتها.. ‏وهذا يستحق التقدير؛ فالمجتمع يعيش بتكافل، والجمعية ‏حققت اليوم المعادلة التي نبحث عنها، ونرجوها دائمًا أن تستمر في مسيرة وطننا.

ونوه بالاتفاقيات التي وُقّعت على هامش الحفل مع الجهات المعنية، واحترافية العمل وأهميته.. مشيدًا بالمؤسسات التي أسهمت وقدمت هذه الرعاية لهذا المجتمع من خلال "زهرة"، وقال: أعتقد أنها تنم عن مستوى ثقافي رفيع في وطننا الغالي.

من جانبها، أوضحت الأميرة هيفاء بنت فيصل، رئيسة مجلس إدارة جمعية زهرة، أن نطاق حملة التوعية بسرطان الثدي سيمتد للعديد من مناطق المملكة بالتزامن مع الشهر العالمي, كما سيصاحبها فعاليات عديدة، تتضمن محاضرات توعوية في القطاع التعليمي, وتستمر حتى نهاية شهر نوفمبر.

وأشارت إلى أنه خلال هذا العام سيكون هناك توجُّه للسيدات اللاتي يقطنّ في المناطق النائية، ويحتجن إلى التوعية بأهمية الكشف المبكر، بالشراكة مع الكوادر الطبية والمتطوعين للتعامل بشكل فعّال مع الشرائح المستهدفة بالعمل الميداني طيلة أيام الحملة.

وأعلنت الأميرة هيفاء بنت فيصل افتتاح عيادة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في منطقة حائل بـ"قراند مول"، وهي أولى العيادات المخطط افتتاحها "مشروع العيادات الخمس الثابتة والمتنقلة" خلال الفترة القادمة. فيما سيتم افتتاح عيادة في منطقة بيشة الأسبوع المقبل بإذن الله, وذلك يوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر.

وبدورها، أفادت نائبة رئيس مجلس الإدارة، الدكتورة سعاد بنت عامر، بأنه تم افتتاح مكتب "زهرة" في مستشفى الملك فيصل التخصصي لخدمة أكبر عدد ممكن من مريضات السرطان بشكل عام، وسرطان الثدي بشكل خاص، عن طريق توفير احتياجاتهن كافة من الأجزاء التعويضية التي تسهم في الدعم النفسي للمريضة، وترفع روحها المعنوية. لافتة الانتباه إلى أنه سيتم افتتاح مكاتب أخرى في جميع مراكز الأورام في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يرعى حفل تدشين حملة التوعية بسرطان الثدي
سبق

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، أمس الأربعاء حفل تدشين حملة التوعية بسرطان الثدي تحت شعار "أكثر من 90 %", التي تنظمها جمعية زهرة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة, وذلك في نادي الشركة السعودية للكهرباء.

وتفصيلاً، أعرب الأمير فيصل بن بندر عن سعادته بالمشاركة في الحملة التي تقيمها وتتبناها جمعية زهرة التي تُعد إحدى مؤسسات مجتمعنا ‏المدني، مبينًا دورها المهم للمرأة وصحتها.. ‏وهذا يستحق التقدير؛ فالمجتمع يعيش بتكافل، والجمعية ‏حققت اليوم المعادلة التي نبحث عنها، ونرجوها دائمًا أن تستمر في مسيرة وطننا.

ونوه بالاتفاقيات التي وُقّعت على هامش الحفل مع الجهات المعنية، واحترافية العمل وأهميته.. مشيدًا بالمؤسسات التي أسهمت وقدمت هذه الرعاية لهذا المجتمع من خلال "زهرة"، وقال: أعتقد أنها تنم عن مستوى ثقافي رفيع في وطننا الغالي.

من جانبها، أوضحت الأميرة هيفاء بنت فيصل، رئيسة مجلس إدارة جمعية زهرة، أن نطاق حملة التوعية بسرطان الثدي سيمتد للعديد من مناطق المملكة بالتزامن مع الشهر العالمي, كما سيصاحبها فعاليات عديدة، تتضمن محاضرات توعوية في القطاع التعليمي, وتستمر حتى نهاية شهر نوفمبر.

وأشارت إلى أنه خلال هذا العام سيكون هناك توجُّه للسيدات اللاتي يقطنّ في المناطق النائية، ويحتجن إلى التوعية بأهمية الكشف المبكر، بالشراكة مع الكوادر الطبية والمتطوعين للتعامل بشكل فعّال مع الشرائح المستهدفة بالعمل الميداني طيلة أيام الحملة.

وأعلنت الأميرة هيفاء بنت فيصل افتتاح عيادة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في منطقة حائل بـ"قراند مول"، وهي أولى العيادات المخطط افتتاحها "مشروع العيادات الخمس الثابتة والمتنقلة" خلال الفترة القادمة. فيما سيتم افتتاح عيادة في منطقة بيشة الأسبوع المقبل بإذن الله, وذلك يوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر.

وبدورها، أفادت نائبة رئيس مجلس الإدارة، الدكتورة سعاد بنت عامر، بأنه تم افتتاح مكتب "زهرة" في مستشفى الملك فيصل التخصصي لخدمة أكبر عدد ممكن من مريضات السرطان بشكل عام، وسرطان الثدي بشكل خاص، عن طريق توفير احتياجاتهن كافة من الأجزاء التعويضية التي تسهم في الدعم النفسي للمريضة، وترفع روحها المعنوية. لافتة الانتباه إلى أنه سيتم افتتاح مكاتب أخرى في جميع مراكز الأورام في المملكة.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
01:30 AM

أمير الرياض يرعى حفل تدشين حملة التوعية بسرطان الثدي

تنظمها جمعية "زهرة" بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة عدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، أمس الأربعاء حفل تدشين حملة التوعية بسرطان الثدي تحت شعار "أكثر من 90 %", التي تنظمها جمعية زهرة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة, وذلك في نادي الشركة السعودية للكهرباء.

وتفصيلاً، أعرب الأمير فيصل بن بندر عن سعادته بالمشاركة في الحملة التي تقيمها وتتبناها جمعية زهرة التي تُعد إحدى مؤسسات مجتمعنا ‏المدني، مبينًا دورها المهم للمرأة وصحتها.. ‏وهذا يستحق التقدير؛ فالمجتمع يعيش بتكافل، والجمعية ‏حققت اليوم المعادلة التي نبحث عنها، ونرجوها دائمًا أن تستمر في مسيرة وطننا.

ونوه بالاتفاقيات التي وُقّعت على هامش الحفل مع الجهات المعنية، واحترافية العمل وأهميته.. مشيدًا بالمؤسسات التي أسهمت وقدمت هذه الرعاية لهذا المجتمع من خلال "زهرة"، وقال: أعتقد أنها تنم عن مستوى ثقافي رفيع في وطننا الغالي.

من جانبها، أوضحت الأميرة هيفاء بنت فيصل، رئيسة مجلس إدارة جمعية زهرة، أن نطاق حملة التوعية بسرطان الثدي سيمتد للعديد من مناطق المملكة بالتزامن مع الشهر العالمي, كما سيصاحبها فعاليات عديدة، تتضمن محاضرات توعوية في القطاع التعليمي, وتستمر حتى نهاية شهر نوفمبر.

وأشارت إلى أنه خلال هذا العام سيكون هناك توجُّه للسيدات اللاتي يقطنّ في المناطق النائية، ويحتجن إلى التوعية بأهمية الكشف المبكر، بالشراكة مع الكوادر الطبية والمتطوعين للتعامل بشكل فعّال مع الشرائح المستهدفة بالعمل الميداني طيلة أيام الحملة.

وأعلنت الأميرة هيفاء بنت فيصل افتتاح عيادة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في منطقة حائل بـ"قراند مول"، وهي أولى العيادات المخطط افتتاحها "مشروع العيادات الخمس الثابتة والمتنقلة" خلال الفترة القادمة. فيما سيتم افتتاح عيادة في منطقة بيشة الأسبوع المقبل بإذن الله, وذلك يوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر.

وبدورها، أفادت نائبة رئيس مجلس الإدارة، الدكتورة سعاد بنت عامر، بأنه تم افتتاح مكتب "زهرة" في مستشفى الملك فيصل التخصصي لخدمة أكبر عدد ممكن من مريضات السرطان بشكل عام، وسرطان الثدي بشكل خاص، عن طريق توفير احتياجاتهن كافة من الأجزاء التعويضية التي تسهم في الدعم النفسي للمريضة، وترفع روحها المعنوية. لافتة الانتباه إلى أنه سيتم افتتاح مكاتب أخرى في جميع مراكز الأورام في المملكة.

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