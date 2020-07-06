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الاتحاد: وزارة الموارد البشرية تعتمد اللائحة الداخلية للنادي

تتويجاً للجهود الإدارية لتطبيق أعلى المعايير في حوكمة الأنظمة

أعلن نادي الاتحاد اعتماد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اللائحة الداخلية للنادي، كأول ناد في المملكة يتم اعتماد لائحته الداخلية التي تنظم العلاقة التعاقدية والتنظيمية بين النادي ومنسوبيه.

وقال النادي في بيان نشره على حسابه على موقع "تويتر": " تتويجاً للجهود الإدارية المبذولة لتطبيق أعلى المعايير في حوكمة الأنظمة في النادي، تلقى النادي موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على اعتماد اللائحة الداخلية للنادي كأول ناد في المملكة يتم اعتماد لائحته الداخلية التي تنظم العلاقة التعاقدية والتنظيمية بين النادي ومنسوبيه.

وأوضح الرئيس التنفيذي للنادي إبراهيم بخيت بأن مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي يعمل على تطبيق معايير ومتطلبات الحوكمة في النادي، وضمان العمل وفق أفضل الممارسات الإدارية لتطوير بيئة العمل بالشكل الذي يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة للارتقاء بالقطاع الرياضي وفقاً لرؤية المملكة 2030، حيث تعد الأندية الرياضية أحد المكونات الرئيسة في هذه النهضة الرياضية الشاملة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد: وزارة الموارد البشرية تعتمد اللائحة الداخلية للنادي
سبق

أعلن نادي الاتحاد اعتماد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اللائحة الداخلية للنادي، كأول ناد في المملكة يتم اعتماد لائحته الداخلية التي تنظم العلاقة التعاقدية والتنظيمية بين النادي ومنسوبيه.

وقال النادي في بيان نشره على حسابه على موقع "تويتر": " تتويجاً للجهود الإدارية المبذولة لتطبيق أعلى المعايير في حوكمة الأنظمة في النادي، تلقى النادي موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على اعتماد اللائحة الداخلية للنادي كأول ناد في المملكة يتم اعتماد لائحته الداخلية التي تنظم العلاقة التعاقدية والتنظيمية بين النادي ومنسوبيه.

وأوضح الرئيس التنفيذي للنادي إبراهيم بخيت بأن مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي يعمل على تطبيق معايير ومتطلبات الحوكمة في النادي، وضمان العمل وفق أفضل الممارسات الإدارية لتطوير بيئة العمل بالشكل الذي يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة للارتقاء بالقطاع الرياضي وفقاً لرؤية المملكة 2030، حيث تعد الأندية الرياضية أحد المكونات الرئيسة في هذه النهضة الرياضية الشاملة.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
12:45 AM

الاتحاد: وزارة الموارد البشرية تعتمد اللائحة الداخلية للنادي

تتويجاً للجهود الإدارية لتطبيق أعلى المعايير في حوكمة الأنظمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الاتحاد اعتماد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اللائحة الداخلية للنادي، كأول ناد في المملكة يتم اعتماد لائحته الداخلية التي تنظم العلاقة التعاقدية والتنظيمية بين النادي ومنسوبيه.

وقال النادي في بيان نشره على حسابه على موقع "تويتر": " تتويجاً للجهود الإدارية المبذولة لتطبيق أعلى المعايير في حوكمة الأنظمة في النادي، تلقى النادي موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على اعتماد اللائحة الداخلية للنادي كأول ناد في المملكة يتم اعتماد لائحته الداخلية التي تنظم العلاقة التعاقدية والتنظيمية بين النادي ومنسوبيه.

وأوضح الرئيس التنفيذي للنادي إبراهيم بخيت بأن مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي يعمل على تطبيق معايير ومتطلبات الحوكمة في النادي، وضمان العمل وفق أفضل الممارسات الإدارية لتطوير بيئة العمل بالشكل الذي يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة للارتقاء بالقطاع الرياضي وفقاً لرؤية المملكة 2030، حيث تعد الأندية الرياضية أحد المكونات الرئيسة في هذه النهضة الرياضية الشاملة.

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