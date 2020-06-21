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إثيوبيا تقصف معسكراً للجيش السوداني

الهجوم أسفر عن إصابات وسط الجنود

شنت القوات الإثيوبية اليوم (الأحد) قصفاً مدفعياً استهدف معسكر الأنفال التابع للجيش السوداني، مخلفة إصابات وأضراراً مادية، بحسب ما ذكر مراسل "أر تي" الروسي".

من جهته، أفاد مراسل قناة "الحدث" بأن القوات المسلحة السودانية تصدت للهجوم الذي شنته الميليشيات الأثيوبية مدعومة من الجيش بالمدرعات والراجمات على معسكر الأنفال بمحلية القلابات الشرقية.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن إصابة عدد من الجنود السودانيين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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إثيوبيا تقصف معسكراً للجيش السوداني
سبق

شنت القوات الإثيوبية اليوم (الأحد) قصفاً مدفعياً استهدف معسكر الأنفال التابع للجيش السوداني، مخلفة إصابات وأضراراً مادية، بحسب ما ذكر مراسل "أر تي" الروسي".

من جهته، أفاد مراسل قناة "الحدث" بأن القوات المسلحة السودانية تصدت للهجوم الذي شنته الميليشيات الأثيوبية مدعومة من الجيش بالمدرعات والراجمات على معسكر الأنفال بمحلية القلابات الشرقية.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن إصابة عدد من الجنود السودانيين.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
08:09 PM

إثيوبيا تقصف معسكراً للجيش السوداني

الهجوم أسفر عن إصابات وسط الجنود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
13
11,459

شنت القوات الإثيوبية اليوم (الأحد) قصفاً مدفعياً استهدف معسكر الأنفال التابع للجيش السوداني، مخلفة إصابات وأضراراً مادية، بحسب ما ذكر مراسل "أر تي" الروسي".

من جهته، أفاد مراسل قناة "الحدث" بأن القوات المسلحة السودانية تصدت للهجوم الذي شنته الميليشيات الأثيوبية مدعومة من الجيش بالمدرعات والراجمات على معسكر الأنفال بمحلية القلابات الشرقية.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن إصابة عدد من الجنود السودانيين.

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