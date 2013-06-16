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السودان.. "دقلو" يتوعد بإعدام المسؤولين عن فض الاعتصام

في خطاب بثه التلفزيون الرسمي

توعّد نائب رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم (الأحد)، بإعدام المسؤولين عن فض اعتصام الحركة الاحتجاجية بشكل وحشي؛ ما أدى إلى مقتل العشرات وأثار حملة تنديد دولية.

ووفقًا لـ"فرانس برس"، قال الجنرال المعروف باسم "حميدتي" في خطاب بثه التلفزيون الرسمي: "نحن نعمل جاهدين لإيصال الذين قاموا بذلك إلى حبل المشنقة".

وأوضح أن عقوبة الإعدام ستلحق بكل شخص ارتكب أي خطأ أو أي تجاوز.

وتصريح "حميدتي" المثير للجدل يأتي منافيًا لتصريح سابق للمجلس العسكري، ذكر فيه أنه أمر بفض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، معترفًا بأن بعض الأخطاء والانحرافات حدثت.

وكان آلاف المتظاهرين يشاركون في هذا الاعتصام للمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين، بعد أن أقال الجيش في 11 أبريل (نيسان) الرئيس المخلوع عمر حسن البشير.

وذكرت لجنة أطباء السودان المركزية، إحدى القوى المنظمة للاحتجاجات، أن حوالي 120 شخصًا قتلوا في قمع المتظاهرين منذ الثالث من يونيو (حزيران) الجاري، معظمهم خلال تفريق الاعتصام، فيما تحدثت السلطات عن حصيلة بلغت 61 قتيلًا فقط.

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السودان.. "دقلو" يتوعد بإعدام المسؤولين عن فض الاعتصام
سبق

توعّد نائب رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم (الأحد)، بإعدام المسؤولين عن فض اعتصام الحركة الاحتجاجية بشكل وحشي؛ ما أدى إلى مقتل العشرات وأثار حملة تنديد دولية.

ووفقًا لـ"فرانس برس"، قال الجنرال المعروف باسم "حميدتي" في خطاب بثه التلفزيون الرسمي: "نحن نعمل جاهدين لإيصال الذين قاموا بذلك إلى حبل المشنقة".

وأوضح أن عقوبة الإعدام ستلحق بكل شخص ارتكب أي خطأ أو أي تجاوز.

وتصريح "حميدتي" المثير للجدل يأتي منافيًا لتصريح سابق للمجلس العسكري، ذكر فيه أنه أمر بفض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، معترفًا بأن بعض الأخطاء والانحرافات حدثت.

وكان آلاف المتظاهرين يشاركون في هذا الاعتصام للمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين، بعد أن أقال الجيش في 11 أبريل (نيسان) الرئيس المخلوع عمر حسن البشير.

وذكرت لجنة أطباء السودان المركزية، إحدى القوى المنظمة للاحتجاجات، أن حوالي 120 شخصًا قتلوا في قمع المتظاهرين منذ الثالث من يونيو (حزيران) الجاري، معظمهم خلال تفريق الاعتصام، فيما تحدثت السلطات عن حصيلة بلغت 61 قتيلًا فقط.

16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
08:06 PM

السودان.. "دقلو" يتوعد بإعدام المسؤولين عن فض الاعتصام

في خطاب بثه التلفزيون الرسمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توعّد نائب رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم (الأحد)، بإعدام المسؤولين عن فض اعتصام الحركة الاحتجاجية بشكل وحشي؛ ما أدى إلى مقتل العشرات وأثار حملة تنديد دولية.

ووفقًا لـ"فرانس برس"، قال الجنرال المعروف باسم "حميدتي" في خطاب بثه التلفزيون الرسمي: "نحن نعمل جاهدين لإيصال الذين قاموا بذلك إلى حبل المشنقة".

وأوضح أن عقوبة الإعدام ستلحق بكل شخص ارتكب أي خطأ أو أي تجاوز.

وتصريح "حميدتي" المثير للجدل يأتي منافيًا لتصريح سابق للمجلس العسكري، ذكر فيه أنه أمر بفض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، معترفًا بأن بعض الأخطاء والانحرافات حدثت.

وكان آلاف المتظاهرين يشاركون في هذا الاعتصام للمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين، بعد أن أقال الجيش في 11 أبريل (نيسان) الرئيس المخلوع عمر حسن البشير.

وذكرت لجنة أطباء السودان المركزية، إحدى القوى المنظمة للاحتجاجات، أن حوالي 120 شخصًا قتلوا في قمع المتظاهرين منذ الثالث من يونيو (حزيران) الجاري، معظمهم خلال تفريق الاعتصام، فيما تحدثت السلطات عن حصيلة بلغت 61 قتيلًا فقط.

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