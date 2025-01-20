وسط معارك حامية.. مصرع عشرات الحوثيين في "نهم"

١٣ قتيلاً بينهم قائد المجاميع المدعو أبوثابت الهاشمي

نفّذ الجيش الوطني اليمني اليوم عملية استدراج ناجحة لمجاميع من مليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة حريب بجبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وتكبدت المليشيا الانقلابية، خلال هذه المعارك، أكثر من ١٣ قتيلاً بينهم قائد المجاميع المدعو أبوثابت الهاشمي، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات أبطال الجيش.

وتخوض قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بمقاتلات التحالف معارك عنيفة منذ يومين على امتداد جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، تكبدت خلالها المليشيا الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وقد شنّت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم هجوماً مباغتاً على مواقع مليشيا الحوثي في ميمنة جبهة نهم، وتمكنت من تدمير ثلاثة أطقم وعربة ومصرع أكثر من ٢٣ من عناصر المليشيا كانوا على متنها، إضافة إلى إسقاط طائرة مسيرة.

كما نفّذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات جوية على مواقع وتجمعات المليشيا على امتداد جبهة نهم شرق العاصمة تكبدت المليشيا على إثرها عشرات القتلى والجرحى وخسائر كبيرة في العدة والعتاد.