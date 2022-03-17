أصدرت وزارة الخارجية البريطانية اليوم تعميماً دعت من خلاله رعاياها إلى عدم السفر دولياً إلا في حالات الضرورة القصوى. وأوضح وزير الخارجية البريطاني دومينك راب في بيان أن هذا الإجراء يسري لمدة شهر ابتداءً من اليوم, مبينًا أن أغلب الدول تفرض قيودًا لدخول المسافرين بسبب فيروس كورونا، لذا فقد اتخذت بريطانيا قراراً وجهت من خلاله المواطنين بالامتناع عن جميع رحلات السفر الدولي غير الضرورية.

بريطانيا لرعاياها: لا للسفر الدولي إلا عند الضرورة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-17 أصدرت وزارة الخارجية البريطانية اليوم تعميماً دعت من خلاله رعاياها إلى عدم السفر دولياً إلا في حالات الضرورة القصوى.

وأوضح وزير الخارجية البريطاني دومينك راب في بيان أن هذا الإجراء يسري لمدة شهر ابتداءً من اليوم, مبينًا أن أغلب الدول تفرض قيودًا لدخول المسافرين بسبب فيروس كورونا، لذا فقد اتخذت بريطانيا قراراً وجهت من خلاله المواطنين بالامتناع عن جميع رحلات السفر الدولي غير الضرورية.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 07:23 PM

اخر تعديل 17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 08:10 PM

بريطانيا لرعاياها: لا للسفر الدولي إلا عند الضرورة لمدة شهر ابتداءً من اليوم





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أصدرت وزارة الخارجية البريطانية اليوم تعميماً دعت من خلاله رعاياها إلى عدم السفر دولياً إلا في حالات الضرورة القصوى.

وأوضح وزير الخارجية البريطاني دومينك راب في بيان أن هذا الإجراء يسري لمدة شهر ابتداءً من اليوم, مبينًا أن أغلب الدول تفرض قيودًا لدخول المسافرين بسبب فيروس كورونا، لذا فقد اتخذت بريطانيا قراراً وجهت من خلاله المواطنين بالامتناع عن جميع رحلات السفر الدولي غير الضرورية.