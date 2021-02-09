خلال 24 ساعة.. الكويت تسجل 1002 إصابة جديدة و6 وفيات بكورونا

سجّلت الكويت 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 172996 حالة، في حين سجلت 6 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 975 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية في بيان أنه تم تسجيل 591 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 162711 حالة.