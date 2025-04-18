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"الصحة" : تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 8274 (إنفوجرافيك)

الملكة إليزابيث تلغي الاحتفال بعيد ميلادها الـ94 بسبب كورونا

إلغاء تحية السلاح للمرة الأولى منذ اعتلائها العرش قبل 68 عاماً

قررت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا عدم الاحتفال بعيد ميلادها الرابع والتسعين، بأي مراسم خاصة، وطلبت ألا تكون هناك طلقات تحية بهذه المناسبة بعد أن استشعرت أن هذا الأمر سيكون من غير اللائق في ظل أزمة فيروس كورونا.
وبلغت بريطانيا بالفعل ذروة تفشي فيروس كورونا أو اقتربت منها ولقي بالفعل ما يزيد على 14000 شخص حتفهم في البلاد بسبب الفيروس، وهي خامس أعلى حصيلة من الوفيات الناجمة عن الجائحة في بلد واحد. وهناك 150 ألف حالة وفاة على مستوى العالم لها علاقة بوباء كورونا.
وتحية السلاح، التي تكون بإطلاق طلقات فارغة من مواقع مختلفة في أنحاء لندن، تقليد تستخدمه العائلة المالكة عادة للاحتفال بمناسبات خاصة مثل الذكرى السنوية وأعياد الميلاد. ويحل عيد ميلاد الملكة الرابع والتسعون في 21 أبريل الجاري.
وقال مصدر بالعائلة المالكة إن الملكة كانت حريصة على عدم اتخاذ تدابير خاصة للسماح بتحية الأسلحة النارية؛ لأنها لا تشعر أنها ستكون لائقة في ظل الظروف الحالية.
وأضاف المصدر أنه يُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تطلب فيها الملكة مثل هذا الأمر منذ اعتلائها العرش قبل 68 عاماً.


ونقل كريس شيب مراسل قناة (آي.تي.في) على "تويتر" عن مصدر قوله: "لن نحتفل بعيد ميلاد جلالة الملكة بأي طريقة خاصة هذا العام بسبب أزمة فيروس كورونا". وكان "شيب" أول من أعلن طلب الملكة.

بريطانيا الملكة إليزابيث فيروس كورونا الجديد

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الملكة إليزابيث تلغي الاحتفال بعيد ميلادها الـ94 بسبب كورونا
سبق

قررت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا عدم الاحتفال بعيد ميلادها الرابع والتسعين، بأي مراسم خاصة، وطلبت ألا تكون هناك طلقات تحية بهذه المناسبة بعد أن استشعرت أن هذا الأمر سيكون من غير اللائق في ظل أزمة فيروس كورونا.
وبلغت بريطانيا بالفعل ذروة تفشي فيروس كورونا أو اقتربت منها ولقي بالفعل ما يزيد على 14000 شخص حتفهم في البلاد بسبب الفيروس، وهي خامس أعلى حصيلة من الوفيات الناجمة عن الجائحة في بلد واحد. وهناك 150 ألف حالة وفاة على مستوى العالم لها علاقة بوباء كورونا.
وتحية السلاح، التي تكون بإطلاق طلقات فارغة من مواقع مختلفة في أنحاء لندن، تقليد تستخدمه العائلة المالكة عادة للاحتفال بمناسبات خاصة مثل الذكرى السنوية وأعياد الميلاد. ويحل عيد ميلاد الملكة الرابع والتسعون في 21 أبريل الجاري.
وقال مصدر بالعائلة المالكة إن الملكة كانت حريصة على عدم اتخاذ تدابير خاصة للسماح بتحية الأسلحة النارية؛ لأنها لا تشعر أنها ستكون لائقة في ظل الظروف الحالية.
وأضاف المصدر أنه يُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تطلب فيها الملكة مثل هذا الأمر منذ اعتلائها العرش قبل 68 عاماً.


ونقل كريس شيب مراسل قناة (آي.تي.في) على "تويتر" عن مصدر قوله: "لن نحتفل بعيد ميلاد جلالة الملكة بأي طريقة خاصة هذا العام بسبب أزمة فيروس كورونا". وكان "شيب" أول من أعلن طلب الملكة.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
04:30 PM
اخر تعديل
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
06:28 PM

الملكة إليزابيث تلغي الاحتفال بعيد ميلادها الـ94 بسبب كورونا

إلغاء تحية السلاح للمرة الأولى منذ اعتلائها العرش قبل 68 عاماً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا عدم الاحتفال بعيد ميلادها الرابع والتسعين، بأي مراسم خاصة، وطلبت ألا تكون هناك طلقات تحية بهذه المناسبة بعد أن استشعرت أن هذا الأمر سيكون من غير اللائق في ظل أزمة فيروس كورونا.
وبلغت بريطانيا بالفعل ذروة تفشي فيروس كورونا أو اقتربت منها ولقي بالفعل ما يزيد على 14000 شخص حتفهم في البلاد بسبب الفيروس، وهي خامس أعلى حصيلة من الوفيات الناجمة عن الجائحة في بلد واحد. وهناك 150 ألف حالة وفاة على مستوى العالم لها علاقة بوباء كورونا.
وتحية السلاح، التي تكون بإطلاق طلقات فارغة من مواقع مختلفة في أنحاء لندن، تقليد تستخدمه العائلة المالكة عادة للاحتفال بمناسبات خاصة مثل الذكرى السنوية وأعياد الميلاد. ويحل عيد ميلاد الملكة الرابع والتسعون في 21 أبريل الجاري.
وقال مصدر بالعائلة المالكة إن الملكة كانت حريصة على عدم اتخاذ تدابير خاصة للسماح بتحية الأسلحة النارية؛ لأنها لا تشعر أنها ستكون لائقة في ظل الظروف الحالية.
وأضاف المصدر أنه يُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تطلب فيها الملكة مثل هذا الأمر منذ اعتلائها العرش قبل 68 عاماً.


ونقل كريس شيب مراسل قناة (آي.تي.في) على "تويتر" عن مصدر قوله: "لن نحتفل بعيد ميلاد جلالة الملكة بأي طريقة خاصة هذا العام بسبب أزمة فيروس كورونا". وكان "شيب" أول من أعلن طلب الملكة.

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