"الشهراني" مديرًا للعلاقات العامة والإعلام بإمارة نجران

أصدر الأمير جلوي بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة نجران، قرارًا إداريًا بتكليف علي بن حسن الشهراني، مديرًا لإدارة العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة نجران.
أصدر الأمير جلوي بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة نجران، قرارًا إداريًا بتكليف علي بن حسن الشهراني، مديرًا لإدارة العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة نجران.
أصدر الأمير جلوي بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة نجران، قرارًا إداريًا بتكليف علي بن حسن الشهراني، مديرًا لإدارة العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة نجران.
أصدر الأمير جلوي بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة نجران، قرارًا إداريًا بتكليف علي بن حسن الشهراني، مديرًا لإدارة العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة نجران.