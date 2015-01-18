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ضمن الجولة الثالثة بمرحلة المجموعات في كأس أمم إفريقيا.. مصر والسودان قمة مرتقبة

قمة عربية منتظرة في البطولة الإفريقية، غدًا الأربعاء؛ حيث تتجه الأنظار إلى ملعب أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي؛ إذ يلتقي منتخبا مصر والسودان في ديربي وادي النيل، ضمن الجولة الثالثة بمرحلة المجموعات في كأس أمم إفريقيا.

وتواجه المنتخبان العربيان من قبل في 10 مواجهات سابقة، كان الفوز فيها حليفًا للمصريين في 7، مقابل انتصارين للجانب السوداني، وتعادل واحد بين الطرفين.

وفي بطولة كأس أمم إفريقيا لعب منتخب مصر ضد نظيره السوداني 5 مرات من قبل؛ حيث فاز الفراعنة في 3 مباريات مع انتصار سوداني واحد، وتعادل واحد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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ضمن الجولة الثالثة بمرحلة المجموعات في كأس أمم إفريقيا.. مصر والسودان قمة مرتقبة
سبق

قمة عربية منتظرة في البطولة الإفريقية، غدًا الأربعاء؛ حيث تتجه الأنظار إلى ملعب أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي؛ إذ يلتقي منتخبا مصر والسودان في ديربي وادي النيل، ضمن الجولة الثالثة بمرحلة المجموعات في كأس أمم إفريقيا.

وتواجه المنتخبان العربيان من قبل في 10 مواجهات سابقة، كان الفوز فيها حليفًا للمصريين في 7، مقابل انتصارين للجانب السوداني، وتعادل واحد بين الطرفين.

وفي بطولة كأس أمم إفريقيا لعب منتخب مصر ضد نظيره السوداني 5 مرات من قبل؛ حيث فاز الفراعنة في 3 مباريات مع انتصار سوداني واحد، وتعادل واحد.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
07:28 PM

ضمن الجولة الثالثة بمرحلة المجموعات في كأس أمم إفريقيا.. مصر والسودان قمة مرتقبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قمة عربية منتظرة في البطولة الإفريقية، غدًا الأربعاء؛ حيث تتجه الأنظار إلى ملعب أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي؛ إذ يلتقي منتخبا مصر والسودان في ديربي وادي النيل، ضمن الجولة الثالثة بمرحلة المجموعات في كأس أمم إفريقيا.

وتواجه المنتخبان العربيان من قبل في 10 مواجهات سابقة، كان الفوز فيها حليفًا للمصريين في 7، مقابل انتصارين للجانب السوداني، وتعادل واحد بين الطرفين.

وفي بطولة كأس أمم إفريقيا لعب منتخب مصر ضد نظيره السوداني 5 مرات من قبل؛ حيث فاز الفراعنة في 3 مباريات مع انتصار سوداني واحد، وتعادل واحد.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,676
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,540
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14,836
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