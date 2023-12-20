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زلزال يضرب شمال باكستان بقوة 6.4 درجات

لم ترِد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية

ضرَب زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر، الأجزاء الشمالية من باكستان اليوم، دون أن تَرِد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضح المركز الوطني الباكستاني لرصد الزلزال أن مركز الزلزال كان على عمق 150 كيلومترًا في سلسلة جبال هندوكوش بشمال أفغانستان.

وشعَر بهزة الزلزال سكان الشطر الشمالي من باكستان؛ بما في ذلك سكان العاصمة إسلام آباد وأقاليم خيبر بختونخواه والبنجاب وكشمير الحرة.

زلزال باكستان

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زلزال يضرب شمال باكستان بقوة 6.4 درجات
سبق

ضرَب زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر، الأجزاء الشمالية من باكستان اليوم، دون أن تَرِد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضح المركز الوطني الباكستاني لرصد الزلزال أن مركز الزلزال كان على عمق 150 كيلومترًا في سلسلة جبال هندوكوش بشمال أفغانستان.

وشعَر بهزة الزلزال سكان الشطر الشمالي من باكستان؛ بما في ذلك سكان العاصمة إسلام آباد وأقاليم خيبر بختونخواه والبنجاب وكشمير الحرة.

20 ديسمبر 2019 - 23 ربيع الآخر 1441
04:19 PM

زلزال يضرب شمال باكستان بقوة 6.4 درجات

لم ترِد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
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ضرَب زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر، الأجزاء الشمالية من باكستان اليوم، دون أن تَرِد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضح المركز الوطني الباكستاني لرصد الزلزال أن مركز الزلزال كان على عمق 150 كيلومترًا في سلسلة جبال هندوكوش بشمال أفغانستان.

وشعَر بهزة الزلزال سكان الشطر الشمالي من باكستان؛ بما في ذلك سكان العاصمة إسلام آباد وأقاليم خيبر بختونخواه والبنجاب وكشمير الحرة.

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