"الوهيبي" يوجه قادة وقائدات المدارس بممارسة صلاحياتهم في إلغاء الاصطفاف الصباحي

نظراً لما تمر به منطقة الرياض من برودة في الطقس

وجّه مدير عام تعليم منطقة الرياض حمد الوهيبي قادة وقائدات المدارس بممارسة صلاحياتهم في إلغاء الاصطفاف الصباحي وفقا لتقديرهم لمدى الحاجة لذلك.

جاء ذلك ‏نظرا لما تمر به منطقة الرياض من برودة في الطقس خصوصا في الصباح الباكر وحرصا على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.

‏كما دعت إدارة التعليم أولياء الأمور لحث أبنائهم على ارتداء الملابس الشتوية للوقاية من أمراض البرد.

وقالت عبر تغريدة في حسابها بتوتير: عزيزي ولي الأمر نظراً لموجة البرد التي تمر بها المملكة هذه الأيام، ‏ نأمل منكم حث أبنائكم وبناتكم بارتداء الملابس الشتوية للوقاية من أمراض البرد.