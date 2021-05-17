بقيمة 735 مليون دولار.. أمريكا توافق على بيع أسلحة عالية الدقة لإسرائيل

إدارة "بايدن" أخطرت الكونجرس بالصفقة في 5 مايو

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر وصفتها بـ"الرفيعة"، اليوم (الاثنين)، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وافقت على بيع أسلحة أمريكية عالية الدقة لإسرائيل بمبلغ 735 مليون دولار، رغم تصاعد المواجهة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأوضحت المصادر أن إدارة "بايدن" أخطرت الكونجرس الأمريكي رسميًا بالصفقة المرتقبة في 5 مايو، أي قبل حوالي أسبوع من بدء القصف المتبادل بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، وفقاً لـ"سبوتنيك".