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الحالة المطرية.. النماذج العددية تؤكد وتقرير خاص سيصدر غداً

#المركز_الوطني_للأرصاد: معظم مناطق #المملكة ستتأثر بها

قال #المركز_الوطني_للأرصاد اليوم إن التحديثات من مخرجات النماذج العددية الخاصة لا تزال تشير إلى تأثر معظم مناطق #المملكة بالحالة المطرية من منتصف #الأسبوع الجاري بإذن الله.

وأكد المركز أنه سيصدر التقرير الخاص لهذه الحالة غداً.

المركز الوطني للأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحالة المطرية.. النماذج العددية تؤكد وتقرير خاص سيصدر غداً
سبق

قال #المركز_الوطني_للأرصاد اليوم إن التحديثات من مخرجات النماذج العددية الخاصة لا تزال تشير إلى تأثر معظم مناطق #المملكة بالحالة المطرية من منتصف #الأسبوع الجاري بإذن الله.

وأكد المركز أنه سيصدر التقرير الخاص لهذه الحالة غداً.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
03:31 PM

الحالة المطرية.. النماذج العددية تؤكد وتقرير خاص سيصدر غداً

#المركز_الوطني_للأرصاد: معظم مناطق #المملكة ستتأثر بها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,162

قال #المركز_الوطني_للأرصاد اليوم إن التحديثات من مخرجات النماذج العددية الخاصة لا تزال تشير إلى تأثر معظم مناطق #المملكة بالحالة المطرية من منتصف #الأسبوع الجاري بإذن الله.

وأكد المركز أنه سيصدر التقرير الخاص لهذه الحالة غداً.

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