وأكد المركز أنه سيصدر التقرير الخاص لهذه الحالة غداً.

قال #المركز_الوطني_للأرصاد اليوم إن التحديثات من مخرجات النماذج العددية الخاصة لا تزال تشير إلى تأثر معظم مناطق #المملكة بالحالة المطرية من منتصف #الأسبوع الجاري بإذن الله.

الحالة المطرية.. النماذج العددية تؤكد وتقرير خاص سيصدر غداً صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-31 قال #المركز_الوطني_للأرصاد اليوم إن التحديثات من مخرجات النماذج العددية الخاصة لا تزال تشير إلى تأثر معظم مناطق #المملكة بالحالة المطرية من منتصف #الأسبوع الجاري بإذن الله. وأكد المركز أنه سيصدر التقرير الخاص لهذه الحالة غداً.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442 03:31 PM

الحالة المطرية.. النماذج العددية تؤكد وتقرير خاص سيصدر غداً #المركز_الوطني_للأرصاد: معظم مناطق #المملكة ستتأثر بها





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قال #المركز_الوطني_للأرصاد اليوم إن التحديثات من مخرجات النماذج العددية الخاصة لا تزال تشير إلى تأثر معظم مناطق #المملكة بالحالة المطرية من منتصف #الأسبوع الجاري بإذن الله.

وأكد المركز أنه سيصدر التقرير الخاص لهذه الحالة غداً.