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وصفات منزلية بسيطة للتخلص من حصوات الكلى.. تعرف عليها

تنقي الدم وتفتت الحصوات وتساهم في إدرار وتطهير المسالك البولية

تعد الكلى من أهم الأعضاء بجسم الإنسان؛ كونها المسؤول الأول عن تصفية السموم من الدم، وإفرازها من خلال البول، ويسبب أي قصور في عملها في تراكم السموم بالدم وتكوّن الحصوات.

صحيفة "اليوم السابع" القاهرية، نقلت عن موقع step to health طريقة فعالة لاستخدام خل التفاح والليمون وبذور الكرفس لتفتيت حصوات الكلى.

وبحسب الموقع؛ فإنه عندما تجمع عصير الليمون مع خل التفاح؛ ستحصل على علاج قلوي لا ينقي الدم فحسب؛ بل قد يساعد أيضاً على تحطيم حصوات الكلى.

وأضاف: تساعد الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهاب لهذه المكونات في تحسين وظائف الكلى، وتساعد على تحسين إنتاج البول وتطهير المسالك البولية.

وتشمل مكونات هذه الطريقة: عصيرَ نصف ليمونة، وكوباً من الماء الدافئ (200 مل)، و1 ملعقة كبيرة من خل التفاح (10 مل).. حيث يتم عصر الليمون في الماء الدافئ، وإضافة خل التفاح، ثم تناول المشروب على معدة فارغة لمدة 3 أسابيع على الأقل.

طريقة أخرى

وأورد الموقع طريقة أخرى تعتمد على شاي بذور الكرفس؛ لافتة إلى أن الخصائص المدرة للبول في بذور الكرفس تساعد على تنظيف الكليتين إذا كان لديك حصوات في الكلى.

ومكونات هذه الطريقة: كوب من الماء (200 مل)، و1 ملعقة صغيرة من بذور الكرفس (5 جرامات).. حيث يوضع الماء ثم تضاف بذور الكرفس، ويتم تناول المشروب على معدة فارغة لمدة شهر.

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وصفات منزلية بسيطة للتخلص من حصوات الكلى.. تعرف عليها
سبق

تعد الكلى من أهم الأعضاء بجسم الإنسان؛ كونها المسؤول الأول عن تصفية السموم من الدم، وإفرازها من خلال البول، ويسبب أي قصور في عملها في تراكم السموم بالدم وتكوّن الحصوات.

صحيفة "اليوم السابع" القاهرية، نقلت عن موقع step to health طريقة فعالة لاستخدام خل التفاح والليمون وبذور الكرفس لتفتيت حصوات الكلى.

وبحسب الموقع؛ فإنه عندما تجمع عصير الليمون مع خل التفاح؛ ستحصل على علاج قلوي لا ينقي الدم فحسب؛ بل قد يساعد أيضاً على تحطيم حصوات الكلى.

وأضاف: تساعد الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهاب لهذه المكونات في تحسين وظائف الكلى، وتساعد على تحسين إنتاج البول وتطهير المسالك البولية.

وتشمل مكونات هذه الطريقة: عصيرَ نصف ليمونة، وكوباً من الماء الدافئ (200 مل)، و1 ملعقة كبيرة من خل التفاح (10 مل).. حيث يتم عصر الليمون في الماء الدافئ، وإضافة خل التفاح، ثم تناول المشروب على معدة فارغة لمدة 3 أسابيع على الأقل.

طريقة أخرى

وأورد الموقع طريقة أخرى تعتمد على شاي بذور الكرفس؛ لافتة إلى أن الخصائص المدرة للبول في بذور الكرفس تساعد على تنظيف الكليتين إذا كان لديك حصوات في الكلى.

ومكونات هذه الطريقة: كوب من الماء (200 مل)، و1 ملعقة صغيرة من بذور الكرفس (5 جرامات).. حيث يوضع الماء ثم تضاف بذور الكرفس، ويتم تناول المشروب على معدة فارغة لمدة شهر.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
11:33 AM

وصفات منزلية بسيطة للتخلص من حصوات الكلى.. تعرف عليها

تنقي الدم وتفتت الحصوات وتساهم في إدرار وتطهير المسالك البولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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16,004

تعد الكلى من أهم الأعضاء بجسم الإنسان؛ كونها المسؤول الأول عن تصفية السموم من الدم، وإفرازها من خلال البول، ويسبب أي قصور في عملها في تراكم السموم بالدم وتكوّن الحصوات.

صحيفة "اليوم السابع" القاهرية، نقلت عن موقع step to health طريقة فعالة لاستخدام خل التفاح والليمون وبذور الكرفس لتفتيت حصوات الكلى.

وبحسب الموقع؛ فإنه عندما تجمع عصير الليمون مع خل التفاح؛ ستحصل على علاج قلوي لا ينقي الدم فحسب؛ بل قد يساعد أيضاً على تحطيم حصوات الكلى.

وأضاف: تساعد الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهاب لهذه المكونات في تحسين وظائف الكلى، وتساعد على تحسين إنتاج البول وتطهير المسالك البولية.

وتشمل مكونات هذه الطريقة: عصيرَ نصف ليمونة، وكوباً من الماء الدافئ (200 مل)، و1 ملعقة كبيرة من خل التفاح (10 مل).. حيث يتم عصر الليمون في الماء الدافئ، وإضافة خل التفاح، ثم تناول المشروب على معدة فارغة لمدة 3 أسابيع على الأقل.

طريقة أخرى

وأورد الموقع طريقة أخرى تعتمد على شاي بذور الكرفس؛ لافتة إلى أن الخصائص المدرة للبول في بذور الكرفس تساعد على تنظيف الكليتين إذا كان لديك حصوات في الكلى.

ومكونات هذه الطريقة: كوب من الماء (200 مل)، و1 ملعقة صغيرة من بذور الكرفس (5 جرامات).. حيث يوضع الماء ثم تضاف بذور الكرفس، ويتم تناول المشروب على معدة فارغة لمدة شهر.

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