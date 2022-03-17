النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكويت تسجل 7 إصابات جديدة بـ "كورونا" .. الإجمالي 130 حالة

وزارة الصحة: جميع الحالات الجديدة مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد مرتبطة جميعها بالسفر إلى بريطانيا، وبذلك يرتفع الإجمالي إلى 130 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالله السند: تحرص منظمة الصحة العالمية على مرتكزات أساسية، وحرصنا على تطبيقها في الكويت وأكّدنا مراراً على المسؤولية المشتركة، مشيراً الى أن من المرتكزات الحماية والكشف والعلاج والحد من الانتقال.

وأوضح، وفق صحيفة "الرأي"، أن 156 دولة ونظاماً صحياً تواجه الفيروس، مبيناً أن 4 دول في إقليم شرق المتوسط الذي تنتمي إليه الكويت لم تسجل حالات.

وزارة الصحة الكويتية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الكويت تسجل 7 إصابات جديدة بـ "كورونا" .. الإجمالي 130 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد مرتبطة جميعها بالسفر إلى بريطانيا، وبذلك يرتفع الإجمالي إلى 130 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالله السند: تحرص منظمة الصحة العالمية على مرتكزات أساسية، وحرصنا على تطبيقها في الكويت وأكّدنا مراراً على المسؤولية المشتركة، مشيراً الى أن من المرتكزات الحماية والكشف والعلاج والحد من الانتقال.

وأوضح، وفق صحيفة "الرأي"، أن 156 دولة ونظاماً صحياً تواجه الفيروس، مبيناً أن 4 دول في إقليم شرق المتوسط الذي تنتمي إليه الكويت لم تسجل حالات.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
11:35 AM

الكويت تسجل 7 إصابات جديدة بـ "كورونا" .. الإجمالي 130 حالة

وزارة الصحة: جميع الحالات الجديدة مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,169

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد مرتبطة جميعها بالسفر إلى بريطانيا، وبذلك يرتفع الإجمالي إلى 130 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالله السند: تحرص منظمة الصحة العالمية على مرتكزات أساسية، وحرصنا على تطبيقها في الكويت وأكّدنا مراراً على المسؤولية المشتركة، مشيراً الى أن من المرتكزات الحماية والكشف والعلاج والحد من الانتقال.

وأوضح، وفق صحيفة "الرأي"، أن 156 دولة ونظاماً صحياً تواجه الفيروس، مبيناً أن 4 دول في إقليم شرق المتوسط الذي تنتمي إليه الكويت لم تسجل حالات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,342
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,784
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,679
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,770

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة