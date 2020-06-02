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جنوب إفريقيا تسجل 1716 إصابة و40 وفاة بكورونا

إجمالي أعداد المتعافين من الفيروس يتجاوز 17 ألفًا

سجلت جنوب إفريقيا، اليوم، 1674 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و22 وفاة خلال الــ24 ساعة الماضية؛ ليصل عدد الإصابات إلى 34 ألفًا و357 حالة، والوفيات إلى 705 وفيات.

وأشارت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا إلى تسجيل 17 ألفًا و291 متعافيًا، وإجراء 742742 فحصًا مخبريًّا منذ ظهور هذا الوباء منتصف شهر مارس الماضي.

فيروس كورونا الجديد

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جنوب إفريقيا تسجل 1716 إصابة و40 وفاة بكورونا
سبق

سجلت جنوب إفريقيا، اليوم، 1674 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و22 وفاة خلال الــ24 ساعة الماضية؛ ليصل عدد الإصابات إلى 34 ألفًا و357 حالة، والوفيات إلى 705 وفيات.

وأشارت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا إلى تسجيل 17 ألفًا و291 متعافيًا، وإجراء 742742 فحصًا مخبريًّا منذ ظهور هذا الوباء منتصف شهر مارس الماضي.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
01:37 PM

جنوب إفريقيا تسجل 1716 إصابة و40 وفاة بكورونا

إجمالي أعداد المتعافين من الفيروس يتجاوز 17 ألفًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت جنوب إفريقيا، اليوم، 1674 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و22 وفاة خلال الــ24 ساعة الماضية؛ ليصل عدد الإصابات إلى 34 ألفًا و357 حالة، والوفيات إلى 705 وفيات.

وأشارت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا إلى تسجيل 17 ألفًا و291 متعافيًا، وإجراء 742742 فحصًا مخبريًّا منذ ظهور هذا الوباء منتصف شهر مارس الماضي.

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