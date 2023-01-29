عبدالله يضيء منزل الغامدي

رزق أحمد بن عبيد الغامدي، أحد منسوبي المحكمة الإدارية بمنطقة الباحة بمولود اتفق وحرمه على تسميته (عبدالله).
أجمل التهاني وألف مبروك.
رزق أحمد بن عبيد الغامدي، أحد منسوبي المحكمة الإدارية بمنطقة الباحة بمولود اتفق وحرمه على تسميته (عبدالله).
أجمل التهاني وألف مبروك.
رزق أحمد بن عبيد الغامدي، أحد منسوبي المحكمة الإدارية بمنطقة الباحة بمولود اتفق وحرمه على تسميته (عبدالله).
أجمل التهاني وألف مبروك.
رزق أحمد بن عبيد الغامدي، أحد منسوبي المحكمة الإدارية بمنطقة الباحة بمولود اتفق وحرمه على تسميته (عبدالله).
أجمل التهاني وألف مبروك.