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واس تُطلق شريطاً إخبارياً لأسعار الأسهم السعودية والعملات والمعادن والنفط والغاز على موقعها

كمرحلة أولى لمشروع إنشاء بوابة للأسواق المالية وذلك بالتزامن مع الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة

أطلقت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم، شريطاً إخبارياً تفاعلياً لعرض أسعار الأسهم السعودية والعملات والمعادن والنفط والغاز وأهم الأخبار والبيانات، يومياً على موقعها الرسمي (https://www.spa.gov.sa/) كمرحلة أولى لمشروع إنشاء بوابة واس للأسواق المالية، وذلك بالتزامن مع الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة الـ 91 تحت شعار "هي لنا دار".

ويهدف المشروع إلى إبراز ما تشهده المملكة من حراك اقتصادي مزدهر في مختلف المجالات، وذلك بفضل الله تعالى، ثم بفضل ما توليه القيادة الحكيمة من دعم كبير للاقتصاد الوطني جعل المملكة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، تعززت مرتكزاته عبر وضوح الرؤية الوطنية وشفافية التعامل في الأسواق المحلية والمحافظة على التصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي ليبحث الكثير من الشركات الكبرى عن الفرص الاستثمارية واقتناصها في المملكة.

واهتمت "واس" بالسوق المالية السعودية التي تعد أكبر سوق لرأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتتيح للمتابع الوقوف على نشاطه اليومي على مدار الساعة من خلال المؤشر المتحرك لجميع الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، تحت مظلة شركة السوق السعودية "تداول"، وذلك ضمن إطار رسالة إعلامية تتميز بالمصداقية والموضوعية، إضافة إلى عرض أسعار عملات الدول العربية والأجنبية مقابل الدولار، والمعادن، والنفط والغاز من الأسواق العالمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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واس تُطلق شريطاً إخبارياً لأسعار الأسهم السعودية والعملات والمعادن والنفط والغاز على موقعها
سبق

أطلقت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم، شريطاً إخبارياً تفاعلياً لعرض أسعار الأسهم السعودية والعملات والمعادن والنفط والغاز وأهم الأخبار والبيانات، يومياً على موقعها الرسمي (https://www.spa.gov.sa/) كمرحلة أولى لمشروع إنشاء بوابة واس للأسواق المالية، وذلك بالتزامن مع الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة الـ 91 تحت شعار "هي لنا دار".

ويهدف المشروع إلى إبراز ما تشهده المملكة من حراك اقتصادي مزدهر في مختلف المجالات، وذلك بفضل الله تعالى، ثم بفضل ما توليه القيادة الحكيمة من دعم كبير للاقتصاد الوطني جعل المملكة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، تعززت مرتكزاته عبر وضوح الرؤية الوطنية وشفافية التعامل في الأسواق المحلية والمحافظة على التصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي ليبحث الكثير من الشركات الكبرى عن الفرص الاستثمارية واقتناصها في المملكة.

واهتمت "واس" بالسوق المالية السعودية التي تعد أكبر سوق لرأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتتيح للمتابع الوقوف على نشاطه اليومي على مدار الساعة من خلال المؤشر المتحرك لجميع الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، تحت مظلة شركة السوق السعودية "تداول"، وذلك ضمن إطار رسالة إعلامية تتميز بالمصداقية والموضوعية، إضافة إلى عرض أسعار عملات الدول العربية والأجنبية مقابل الدولار، والمعادن، والنفط والغاز من الأسواق العالمية.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
10:20 AM

واس تُطلق شريطاً إخبارياً لأسعار الأسهم السعودية والعملات والمعادن والنفط والغاز على موقعها

كمرحلة أولى لمشروع إنشاء بوابة للأسواق المالية وذلك بالتزامن مع الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم، شريطاً إخبارياً تفاعلياً لعرض أسعار الأسهم السعودية والعملات والمعادن والنفط والغاز وأهم الأخبار والبيانات، يومياً على موقعها الرسمي (https://www.spa.gov.sa/) كمرحلة أولى لمشروع إنشاء بوابة واس للأسواق المالية، وذلك بالتزامن مع الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة الـ 91 تحت شعار "هي لنا دار".

ويهدف المشروع إلى إبراز ما تشهده المملكة من حراك اقتصادي مزدهر في مختلف المجالات، وذلك بفضل الله تعالى، ثم بفضل ما توليه القيادة الحكيمة من دعم كبير للاقتصاد الوطني جعل المملكة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، تعززت مرتكزاته عبر وضوح الرؤية الوطنية وشفافية التعامل في الأسواق المحلية والمحافظة على التصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي ليبحث الكثير من الشركات الكبرى عن الفرص الاستثمارية واقتناصها في المملكة.

واهتمت "واس" بالسوق المالية السعودية التي تعد أكبر سوق لرأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتتيح للمتابع الوقوف على نشاطه اليومي على مدار الساعة من خلال المؤشر المتحرك لجميع الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، تحت مظلة شركة السوق السعودية "تداول"، وذلك ضمن إطار رسالة إعلامية تتميز بالمصداقية والموضوعية، إضافة إلى عرض أسعار عملات الدول العربية والأجنبية مقابل الدولار، والمعادن، والنفط والغاز من الأسواق العالمية.

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