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من أوساكا .. ترامب يصرّح: لسنا مستعجلين بشأن "إيران"

الرئيس الأمريكي: مستمرون في فرض أكبر قدر من العقوبات عليها

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه "لا داعي للعجلة" بما يتعلق بمسألة حل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أثارت مخاوف من نشوب صراع عسكري.

وصرّح ترامب في أوساكا حيث يجتمع زعماء العالم للمشاركة بقمة مجموعة العشرين: "لدينا كثير من الوقت. لا داعي للعجلة، يمكنهم أخذ وقتهم. لا يوجد أي ضغط إطلاقًا".

وكان القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، قد قال: إن الولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية الملاحة في مضيق هرمز.

ووفق "سكاي نيوز" ناشد إسبر الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التنديد علنًا بأفعال إيران المعادية، ودراسة المشاركة في خطة لا تزال قيد الإعداد، لضمان سلامة الممرات المائية الاستراتيجية في الخليج.

وقال للصحفيين: "لا نسعى لصراع مسلح مع إيران، لكننا مستعدون للدفاع عن القوات والمصالح الأميركية في المنطقة. يجب ألا يظن أحد أن ضبط النفس هو ضعف".

وتابع: "مستمرون في فرض أكبر قدر من العقوبات على إيران بهدف وقف تمويلها الإرهاب".

الرئيسية/ أخبار العالم

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من أوساكا .. ترامب يصرّح: لسنا مستعجلين بشأن "إيران"
سبق

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه "لا داعي للعجلة" بما يتعلق بمسألة حل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أثارت مخاوف من نشوب صراع عسكري.

وصرّح ترامب في أوساكا حيث يجتمع زعماء العالم للمشاركة بقمة مجموعة العشرين: "لدينا كثير من الوقت. لا داعي للعجلة، يمكنهم أخذ وقتهم. لا يوجد أي ضغط إطلاقًا".

وكان القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، قد قال: إن الولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية الملاحة في مضيق هرمز.

ووفق "سكاي نيوز" ناشد إسبر الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التنديد علنًا بأفعال إيران المعادية، ودراسة المشاركة في خطة لا تزال قيد الإعداد، لضمان سلامة الممرات المائية الاستراتيجية في الخليج.

وقال للصحفيين: "لا نسعى لصراع مسلح مع إيران، لكننا مستعدون للدفاع عن القوات والمصالح الأميركية في المنطقة. يجب ألا يظن أحد أن ضبط النفس هو ضعف".

وتابع: "مستمرون في فرض أكبر قدر من العقوبات على إيران بهدف وقف تمويلها الإرهاب".

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
05:24 AM

من أوساكا .. ترامب يصرّح: لسنا مستعجلين بشأن "إيران"

الرئيس الأمريكي: مستمرون في فرض أكبر قدر من العقوبات عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه "لا داعي للعجلة" بما يتعلق بمسألة حل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أثارت مخاوف من نشوب صراع عسكري.

وصرّح ترامب في أوساكا حيث يجتمع زعماء العالم للمشاركة بقمة مجموعة العشرين: "لدينا كثير من الوقت. لا داعي للعجلة، يمكنهم أخذ وقتهم. لا يوجد أي ضغط إطلاقًا".

وكان القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، قد قال: إن الولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية الملاحة في مضيق هرمز.

ووفق "سكاي نيوز" ناشد إسبر الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التنديد علنًا بأفعال إيران المعادية، ودراسة المشاركة في خطة لا تزال قيد الإعداد، لضمان سلامة الممرات المائية الاستراتيجية في الخليج.

وقال للصحفيين: "لا نسعى لصراع مسلح مع إيران، لكننا مستعدون للدفاع عن القوات والمصالح الأميركية في المنطقة. يجب ألا يظن أحد أن ضبط النفس هو ضعف".

وتابع: "مستمرون في فرض أكبر قدر من العقوبات على إيران بهدف وقف تمويلها الإرهاب".

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