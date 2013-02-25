أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم، موعد إطلاق دورته الافتتاحية خلال الفترة من 11 - 20 نوفمبر 2021، في جدة التاريخية وتستمر لـ 10 أيام. ويجمع المهرجان فريقًا من الخبراء والمبرمجين والسينمائيين من السعودية والعالم للإسهام في إنجاح دورته الأولى، بانتقاء وجلب أفلام من جميع أنحاء العالم، سيعرضها المهرجان للجمهور ضمن المسابقة الرسمية أو برامجه الأخرى خارج المسابقة. ويستعرض المهرجان الكيفية التي استطاعت من خلالها السينما التأقلم والتحّول إلى العصر الرقمي، والمنصات الجديدة، إلى جانب تسليط الضوء على تغيّر الدور الذي تلعبه المرأة في صناعة السينما. ويسعى المهرجان إلى تقوية الروابط الإبداعية بين المملكة وبقية دول العالم، من خلال برنامج يضم باقة من أفضل إنتاجات السينما العالمية، والأعمال الكلاسيكية، والأفلام العربية المعاصرة، إضافة إلى البرامج الاحترافية المتعلقة بصناعة السينمائية. يُذكر أن مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي تأسست عام 2019، لاحتضان الطاقات الإبداعية، عبر مجموعة من البرامج والمبادرات، تشمل عروض الأفلام، والندوات، وورش العمل، والمعارض، والأرشفة، إضافة إلى استضافة عشاق الأفلام، والسينمائيين، ومحترفي صناعة السينما من جميع أنحاء العالم، ليكون أضخم احتفال سينمائي من نوعه في المنطقة.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يعلن موعد دورته الافتتاحية لـ2021 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-25 أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم، موعد إطلاق دورته الافتتاحية خلال الفترة من 11 - 20 نوفمبر 2021، في جدة التاريخية وتستمر لـ 10 أيام.



ويجمع المهرجان فريقًا من الخبراء والمبرمجين والسينمائيين من السعودية والعالم للإسهام في إنجاح دورته الأولى، بانتقاء وجلب أفلام من جميع أنحاء العالم، سيعرضها المهرجان للجمهور ضمن المسابقة الرسمية أو برامجه الأخرى خارج المسابقة.



ويستعرض المهرجان الكيفية التي استطاعت من خلالها السينما التأقلم والتحّول إلى العصر الرقمي، والمنصات الجديدة، إلى جانب تسليط الضوء على تغيّر الدور الذي تلعبه المرأة في صناعة السينما.



ويسعى المهرجان إلى تقوية الروابط الإبداعية بين المملكة وبقية دول العالم، من خلال برنامج يضم باقة من أفضل إنتاجات السينما العالمية، والأعمال الكلاسيكية، والأفلام العربية المعاصرة، إضافة إلى البرامج الاحترافية المتعلقة بصناعة السينمائية.



يُذكر أن مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي تأسست عام 2019، لاحتضان الطاقات الإبداعية، عبر مجموعة من البرامج والمبادرات، تشمل عروض الأفلام، والندوات، وورش العمل، والمعارض، والأرشفة، إضافة إلى استضافة عشاق الأفلام، والسينمائيين، ومحترفي صناعة السينما من جميع أنحاء العالم، ليكون أضخم احتفال سينمائي من نوعه في المنطقة.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442 02:17 PM

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يعلن موعد دورته الافتتاحية لـ2021 يجمع فريقًا من الخبراء والمبرمجين والسينمائيين من السعودية والعالم





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أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم، موعد إطلاق دورته الافتتاحية خلال الفترة من 11 - 20 نوفمبر 2021، في جدة التاريخية وتستمر لـ 10 أيام.



ويجمع المهرجان فريقًا من الخبراء والمبرمجين والسينمائيين من السعودية والعالم للإسهام في إنجاح دورته الأولى، بانتقاء وجلب أفلام من جميع أنحاء العالم، سيعرضها المهرجان للجمهور ضمن المسابقة الرسمية أو برامجه الأخرى خارج المسابقة.



ويستعرض المهرجان الكيفية التي استطاعت من خلالها السينما التأقلم والتحّول إلى العصر الرقمي، والمنصات الجديدة، إلى جانب تسليط الضوء على تغيّر الدور الذي تلعبه المرأة في صناعة السينما.



ويسعى المهرجان إلى تقوية الروابط الإبداعية بين المملكة وبقية دول العالم، من خلال برنامج يضم باقة من أفضل إنتاجات السينما العالمية، والأعمال الكلاسيكية، والأفلام العربية المعاصرة، إضافة إلى البرامج الاحترافية المتعلقة بصناعة السينمائية.



يُذكر أن مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي تأسست عام 2019، لاحتضان الطاقات الإبداعية، عبر مجموعة من البرامج والمبادرات، تشمل عروض الأفلام، والندوات، وورش العمل، والمعارض، والأرشفة، إضافة إلى استضافة عشاق الأفلام، والسينمائيين، ومحترفي صناعة السينما من جميع أنحاء العالم، ليكون أضخم احتفال سينمائي من نوعه في المنطقة.