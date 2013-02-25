النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 356 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 308 خلال الـ24 ساعة الماضية

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يعلن موعد دورته الافتتاحية لـ2021

يجمع فريقًا من الخبراء والمبرمجين والسينمائيين من السعودية والعالم

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم، موعد إطلاق دورته الافتتاحية خلال الفترة من 11 - 20 نوفمبر 2021، في جدة التاريخية وتستمر لـ 10 أيام.

ويجمع المهرجان فريقًا من الخبراء والمبرمجين والسينمائيين من السعودية والعالم للإسهام في إنجاح دورته الأولى، بانتقاء وجلب أفلام من جميع أنحاء العالم، سيعرضها المهرجان للجمهور ضمن المسابقة الرسمية أو برامجه الأخرى خارج المسابقة.

ويستعرض المهرجان الكيفية التي استطاعت من خلالها السينما التأقلم والتحّول إلى العصر الرقمي، والمنصات الجديدة، إلى جانب تسليط الضوء على تغيّر الدور الذي تلعبه المرأة في صناعة السينما.

ويسعى المهرجان إلى تقوية الروابط الإبداعية بين المملكة وبقية دول العالم، من خلال برنامج يضم باقة من أفضل إنتاجات السينما العالمية، والأعمال الكلاسيكية، والأفلام العربية المعاصرة، إضافة إلى البرامج الاحترافية المتعلقة بصناعة السينمائية.

يُذكر أن مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي تأسست عام 2019، لاحتضان الطاقات الإبداعية، عبر مجموعة من البرامج والمبادرات، تشمل عروض الأفلام، والندوات، وورش العمل، والمعارض، والأرشفة، إضافة إلى استضافة عشاق الأفلام، والسينمائيين، ومحترفي صناعة السينما من جميع أنحاء العالم، ليكون أضخم احتفال سينمائي من نوعه في المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يعلن موعد دورته الافتتاحية لـ2021
سبق

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم، موعد إطلاق دورته الافتتاحية خلال الفترة من 11 - 20 نوفمبر 2021، في جدة التاريخية وتستمر لـ 10 أيام.

ويجمع المهرجان فريقًا من الخبراء والمبرمجين والسينمائيين من السعودية والعالم للإسهام في إنجاح دورته الأولى، بانتقاء وجلب أفلام من جميع أنحاء العالم، سيعرضها المهرجان للجمهور ضمن المسابقة الرسمية أو برامجه الأخرى خارج المسابقة.

ويستعرض المهرجان الكيفية التي استطاعت من خلالها السينما التأقلم والتحّول إلى العصر الرقمي، والمنصات الجديدة، إلى جانب تسليط الضوء على تغيّر الدور الذي تلعبه المرأة في صناعة السينما.

ويسعى المهرجان إلى تقوية الروابط الإبداعية بين المملكة وبقية دول العالم، من خلال برنامج يضم باقة من أفضل إنتاجات السينما العالمية، والأعمال الكلاسيكية، والأفلام العربية المعاصرة، إضافة إلى البرامج الاحترافية المتعلقة بصناعة السينمائية.

يُذكر أن مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي تأسست عام 2019، لاحتضان الطاقات الإبداعية، عبر مجموعة من البرامج والمبادرات، تشمل عروض الأفلام، والندوات، وورش العمل، والمعارض، والأرشفة، إضافة إلى استضافة عشاق الأفلام، والسينمائيين، ومحترفي صناعة السينما من جميع أنحاء العالم، ليكون أضخم احتفال سينمائي من نوعه في المنطقة.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
02:17 PM

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يعلن موعد دورته الافتتاحية لـ2021

يجمع فريقًا من الخبراء والمبرمجين والسينمائيين من السعودية والعالم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
263

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم، موعد إطلاق دورته الافتتاحية خلال الفترة من 11 - 20 نوفمبر 2021، في جدة التاريخية وتستمر لـ 10 أيام.

ويجمع المهرجان فريقًا من الخبراء والمبرمجين والسينمائيين من السعودية والعالم للإسهام في إنجاح دورته الأولى، بانتقاء وجلب أفلام من جميع أنحاء العالم، سيعرضها المهرجان للجمهور ضمن المسابقة الرسمية أو برامجه الأخرى خارج المسابقة.

ويستعرض المهرجان الكيفية التي استطاعت من خلالها السينما التأقلم والتحّول إلى العصر الرقمي، والمنصات الجديدة، إلى جانب تسليط الضوء على تغيّر الدور الذي تلعبه المرأة في صناعة السينما.

ويسعى المهرجان إلى تقوية الروابط الإبداعية بين المملكة وبقية دول العالم، من خلال برنامج يضم باقة من أفضل إنتاجات السينما العالمية، والأعمال الكلاسيكية، والأفلام العربية المعاصرة، إضافة إلى البرامج الاحترافية المتعلقة بصناعة السينمائية.

يُذكر أن مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي تأسست عام 2019، لاحتضان الطاقات الإبداعية، عبر مجموعة من البرامج والمبادرات، تشمل عروض الأفلام، والندوات، وورش العمل، والمعارض، والأرشفة، إضافة إلى استضافة عشاق الأفلام، والسينمائيين، ومحترفي صناعة السينما من جميع أنحاء العالم، ليكون أضخم احتفال سينمائي من نوعه في المنطقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,458
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,771
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,260
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,814

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة